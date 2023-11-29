İki servis aracı çarpıştı... 6 kişi yaralandı!
İnegöl ilçesinde iki servis aracının çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu aktarıldı.
Bursa'da Organize Sanayi Bölgesi'nde Dinçer U. (52) idaresindeki 16 S 8030 plakalı servis midibüsü, Yaşar S. idaresindeki 16 S 6074 plakalı servis midibüsü ile çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan Rümeysa T. (26), Faruk E. (23), Naime K. (43), Yunus T. (22), Emine K. (40) ve Ayşe A. (43) yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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