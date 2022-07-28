İki yıl önce ayda 3-4 kitap alanlar bugün bire düşürdü: Kitapçılar 'tutunamıyor'

28 Temmuz 2022 Perşembe, 17:05

Yaşanan süreç zaten yetersiz olan okuma alışkanlığını daha da aşağı çekip kitap satışlarını düşürürken dükkân kirası gibi işletme giderlerinin katlaması da durumu içinden çıkılmaz bir hale getirdi.

MALİYETLER UÇUYOR

Bunun son örneklerinden biri 30 yıldır İstanbul’da İstiklal caddesinde bulunan Pandora Kitabevi’nin bu ay sonu itibarıyla buradaki mağazasını kapatacağını açıklaması oldu. Böylece Pandora, son yıllarda Beyoğlu terk 23 kitabevine katıldı.

Pandora Kitabevi İşletmecisi Ozan Kocatürk, durumu şu şekilde özetledi:

“Düşen kitap satışı, İstiklal’in değişen yapısı ve kira artışı bizi Beyoğlu şubemizi kapatmak durumunda bıraktı.” Bugün Beyoğlu’nda kiralık bir dükkânın ortalama metrekaresi 1000-1500 liraya çıktı. İki yıl önce bunun yarısı ödeniyordu. Kiralara elektrik ve doğalgaz fiyatlarının da özellikle son bir yılda katlanması eklenince işler daha da zorlaştı. Kadıköy’deki Akmar Pasajı’nda da benzer durum yaşanıyor.

Uzun yıllardır buradan olan bir kitapçı, şu yorumu yaptı:

“Müşterilerimizle eskiden aramızda bir bağ vardı, alınan kitaplar hakkında konuşurduk. Bugün ise ekonomi dışında kimse bir şey konuşamıyor.” Kitapçıların verdiği bilgiye göre iki yıl önce fiyatı 40 TL olan bir kitap, bugün özellikle kâğıt maliyetleri nedeniyle 150 TL’ye ulaştı. Bu nedenle kitap satışları git gide azalıyor. Kitapçılara göre ortalama günlük kitap satışı 20’den 3-4’e kadar düştü. Yine eskiden ayda 3-4 kitap satın alan bir okuyucu bugün kendini bir kitapla sınırlar hale geldi. Yayınevlerinin kısa sürelerde art arda zam yaptıklarını anlatan kitapçılar, bu nedenle artık kitaplara etiket basamadıklarını, insanlara fiyat söylerken mahcup olduklarını dile getiriyorlar.