İkinci el ürünlere de zam geldi!
Yüksek enflasyon nedeniyle yurttaşlar ikinci el ürünlere yöneldi ancak orada da durum farklı değil. Edirne’de ikinci el eşya alım satımı yapan İbrahim Gümülcine, insanların yeni eşya alamadıklarını, ikinci el eşya fiyatlarının da arttığını belirtti
Hayat pahalılığı, ikinci el eşya fiyatını da etkiledi.
Edirne’de ikinci el eşya alım satımı yapan İbrahim Gümülcine, insanların yeni eşya alamadıklarını, ikinci el eşya fiyatlarının da arttığını belirtti.
"3 BİN LİRADAN AŞAĞI ÇAMAŞIR MAKİNESİ VEREMİYORUZ"
İbrahim Gümülcine şöyle konuştu:
"İkinci el piyasası normal, eskiye rağbet çok var. Artık millet yeni eşya alamıyor, insanlar ucuz eşya arıyor. Biz de yeni mal alamıyoruz, fiyatlar yükseldi. Bizim fiyatlarımızda da artış oldu. Geçen sene bir çamaşır makinesini 150-200 liraya satarken bu sene 3 bin liradan aşağı çamaşır makinesi veremiyoruz. Verdiğimiz zaman garanti olarak verilmez yani. Çoğu arkadaş da garantisini veremiyor. Şimdiki gençler bilmiyorum artık. 3-4 aylık evli olanlar anlaşamıyorlar, boşanıyorlar. Yeni eşyalarını satıyorlar. Biz de gidip fiyat veriyoruz. Anlaşabilirsek anlaşıyoruz, anlaşamazsak anlaşamıyoruz.
"YENİ EVLENENLER İÇİN ZOR"
Eskiden 100-200 liraya eşya bulmak mümkündü. Şimdi artık mümkün değil. Biz aracımızla evden gidip malzeme alıyoruz. Ona göre adam tutuyorsun. Bunun hamallığı var, mazot fiyatları arttı. Geçen sene mazot 7 lira civarındaydı bu sene 25-30 liraya kadar yükseldi. Bu durum fiyatlara da yansıyor. Yeni çamaşır, bulaşık makinesi, buzdolabı almaya kalksan 40 bin lirayı buluyor. 40 bin lira, yeni evlenen bir çift için zor, yani. Biz de aşağı yukarı ikinci el olarak durumuna bağlı. 10 bin lira da bulabilir, 5-6 bin liraya da bulabilir."
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