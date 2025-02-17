İkinci kez gözaltına alınan BİRTEK-SEN Genel Başkanı'na tutuklama kararı!

Yayınlanma: 17.02.2025 - 15:21

Güncelleme: 17.02.2025 - 15:55

Gaziantep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) düşük ücret dayatmasına karşı başlatılan eylemlerin Gaziantep Valiliği'nin yasaklamasının ardından 14 Şubat'ta gözaltına alınıp serbest bırakılan Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen, dün akşam saatlerinde bir kez daha gözaltına alındı.

Türkmen, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Patronların isteğiyle bir kez daha gözaltına alınıyorum. Sendikada işçilerle toplantı halindeyken gelip sendikanın kapısından gözaltına alınıyorum. Geri gelicem! Mücadeleye devam" dedi.

Türken'in "çalışma hürriyetinin ihlali" ve "suç işlemeye tahrik" iddiasıyla savcının talimatıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI SORULDU

Evrensel Gazetesi'nin haberine göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan Mehmet Türkmen’e sosyal medya paylaşımları üzerine sorular soruldu.

"Suç işlemeye tahrik” ve “İş ve çalışma yaşamının ihlali” suçlamasıyla ifadesi alınan Türkmen’e, "9 Şubat 2025 saat ö.ö 12:45 tarihli hava buz gibi. Saat 00:40 Şireci ayakta! Direnenler de var bu havalarda. Şubat'ı ısıtanlar, geceyi aydınlatanlar. Şireci işçileri patrona ait Sırma Hali Fabrikasının işçilerine sesleniyor: Sırma dışarı! Başpınar uyuma, ekmeğine sahip çık" şeklindeki paylaşımda çağrınız amacı nedir?" sorusu yöneltildi.

İFADE VERMEDEN TUTUKLAMA!

Emniyet ifadesi biten Türkmen, bu sabah savcılığa sevk edildi. Ancak savcı ifadesini almadı. Türkmen tutuklama talebiyle mahkemeye sevkedildi.

Türkmen, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

BARO BAŞKANI'NA İZİN YOK

Türkmen'in ifadesinin alınması sırasında yanında olmak isteyen Gaziantep Barosu Başkanı Bülent Duran içeri alınmadı, Duran avukatların ifadeye alınmamasına ilişkin tepkisini "Bunun muhattapları var, bu bir talimattır, bu bir emirdir. Buradan bir tutuklama kararı çıkacak. Buradan hak ve özgürlüklere yönelik, bu ülkedeki tüm örgütlenme hakkını korumak görevimiz var. Hukuk tektir. Kanun tektir. Kanun yorumlanırken kişiye, makama göre yorumlanmaz" ifadeleriyle dile getirdi.