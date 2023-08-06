İkinci ‘şemsiye’ vakası: Yine manavı uçurdu!

Erzurum’da bir manav dükkanında çalışan şahıs, düzeltmeye çalıştığı şemsiyenin şiddetli rüzgarla birlikte savrulmasıyla kendisini bir anda havada buldu. Yol kenarına düşerek yaralanan şahıs, hastanedeki tedavisi sonrası taburcu oldu.

İHA
Yayınlanma: 06.08.2023 - 17:17
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Palandöken ilçesi Yıldızkent semtindeki bir manavda karpuzları güneşten korumak için konulan şemsiye şiddetli rüzgar nedeniyle havalandı. Şemsiyeyi bırakmak istemeyen ve kapatmaya çalışan Burak Abuç, şemsiye ile birlikte adeta havaya uçtu. 

Güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan olayda 5-6 metre uçan adam, yola kenarına düşerek yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekibi Burak Abuç’u hastaneye kaldırdı. 2 günlük tedavisi sonrası taburcu edilen Burak Abuç’un durumunun iyi olduğu ifade edildi.

İLKİ 2019'DA

Kadirli'de 2019 yılında çıkan hortumda havalanan şemsiyenin üzerine çıkan 39 yaşındaki Sadık Kocadallı’nın 4 metre havalanması kameralara yansımış, Kocadallı “Şemsiye ile uçan adam” olarak gündemde kalmıştı.


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