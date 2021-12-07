İkizdere’de doğa mücadelesi devam ediyor: Haklı direnişler yıkılamaz!

07 Aralık 2021 Salı, 15:01

AKP’ye yakınlığı ile bilinen Cengiz İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın İyidere Lojistik Liman Projesi için İşkencedere Vadisi’nde yöre halkının direnişine karşın taş ocağı çalışmalarını sürdürüyor.

Doğa talanına karşı yöre halkının mücadelesi de devam ederken direniş alanında bulunan ve kullanılamayan çay fabrikası bu sabah acil kamulaştırma gerekçesiyle yıkıldı. Bilirkişi incelemesi sonucunda çıkan raporda taş ocağının zararları vurgulanırken kamyonların geçiş yolunu büyütmek amacıyla direniş alanına müdahale edilmesi yöre halkının tepkisine neden oldu.

Yıkımı direniş alanına saldırı olarak değerlendirdiklerini söyleyen direnişçilerden Asuman Fazlıoğlu, “Bu yıkım direniş alanına yönelik bir saldırıdır. Kamyonların yolunu açmak, doğa talanını hızlandırmak için fabrikamızı da yıktılar. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bizi ikna etmek için buraya geldiğinde 2 ay içinde çay fabrikası kuracağını vaat etmişti. Ama şimdi çay fabrikası olarak kullanılacak binayı yıkıyorlar” dedi. İkizdere Çevre Derneği’nden yapılan açıklamada ise “En iyi yaptıkları şey güzel olan her şeyi yok etmek. Katliam devam ediyor yaşam alanlarımızı yok oluyor. İkizdere direniş alanında ki eski çay fabrikası yıkıldı. Bildikleri tek şey yıkmak, yok etmek. Ancak İkizdere direnişi burada. Haklı direnişler yıkılamaz!” denildi.