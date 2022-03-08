CHP'li Sarıbal: 'Zeytinliklerle ilgili yönetmelik hemen iptal edilmeli'

08 Mart 2022 Salı, 17:11

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın, Resmi Gazete'de yayımlanan 'Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği' Türkiye'nin gündeminde olmayı sürdürüyor. Buna göre, elektrik üretiminde kullanılan maden sahası zeytinlik alan içinde kalırsa, sahada madencilik faaliyeti yürütülebilecek.

Elektrik üretimi için yürütülen madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda, zeytin sahasının madencilik faaliyeti yürütülecek kısmının taşınmasına, sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate alınarak Bakanlıkça izin verilebilecek.

Yönetmeliğe göre zeytinliklerin maden sahanın ‘faaliyet bittiğinde rehabilite edilmesi’ şartı aranacak.

'ZEYTİN YÖNETMELİĞİ KANUNA KARŞI BİR HÜLLE YOLU'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, zeytinliklerle ilgili çıkan yönetmeliğin hemen iptal edilmesi gerektiğini söyledi. Sarıbal, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, ekmeğin artık aslanın ağzında değil karnında olduğunu, mazot fiyatının kimsenin hayal etmediği kadar başını alıp gittiğini belirtti.

Zeytinlik alanlarla ilgili yayınlanan yönetmeliğin "net bir şekilde yasaya karşı gelmek" olduğunu öne süren Sarıbal, "Kanuna rağmen yönetmelik, genelge çıkarılamaz. Zeytin yönetmeliği kanuna karşı bir hülle yoludur" dedi.

TBMM'ye 8 defa getirilerek değiştirilmek istenen Zeytincilik Kanunu'nun "ancak hülle yoluyla talan edilmek istendiğini" savunan Sarıbal, bu yönetmeliğin Tarım Kanunu'na da açık şekilde aykırı olduğunu öne sürdü.

"AKP, DEFALARCA DOĞAL ALANLARIMIZA MÜDAHALE ETMİŞTİR"

Zeytinin barış ağacı olduğunu dile getiren Sarıbal, "Zeytinin tanesi ve yağı insan sağlığı için çok önemlidir. Zeytin, ticarete konu olduğu için ihracatı en kolay yapılabilen ürünlerden birisidir. Hammaddesi bu topraklardandır, yerel, milli, devletçi ve gelenekselcidir. Dolayısıyla zeytin tek başına bir ağaç değil bir kültürdü. Ancak ne yazık ki AKP, defalarca doğal alanlarımıza, yaşam alanlarımıza, üretim biçimlerimize müdahale etmiştir" ifadelerini kullandı.

Sarıbal, zeytinliklerle ilgili yönetmeliğin hemen iptal edilmesi gerektiğini ve buna bütünüyle karşı olduklarını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca sit alanlarıyla ilgili çıkarılan yönetmelikle "bu alanlarda bazı hatların ve tesislerin yapılabilmesine olanak sağlandığını" belirten Sarıbal, eleştirilerde bulundu.