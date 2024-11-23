İklim aktivisti Greta Thunberg, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti
Daha önce de İstanbul'da iklim aktivistleriyle görüşen ünlü İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, bu kez de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.
İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, cuma günü Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.
Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak'la görüşen Thuberg'in ziyareti belediyenin resmi X hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu.
?? Eş Başkan Serra Bucak, Greta Thunberg’i Ağırladı— Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (@diyarbakirbld) November 22, 2024
?? Eş Başkanımız Serra Bucak, İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg’i kabul etti. Görüşmede, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın doğaya etkileri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Ortak çalışmalarla çevre bilincinin… pic.twitter.com/o8arYdPP8C
Paylaşımda Bucak ve Thunberg'in iklim değişikliği ve küresel ısınmanın doğaya etkileri üzerine konuştuğu belirtildi.
İkili, ortak çalışmalarla çevre bilincinin yaygınlaştırılması ve doğanın korunması için iş birliği mesajları verdi.
NE OLMUŞTU?
Thunberg 25 Ekim'de İstanbul'da diğer iklim aktivistleriyle de görüşmüştü.
Görüşmelerinin ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yayın lisansı iptal edilen Açık Radyo'yu ziyaret etmişti.
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