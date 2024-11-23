İklim aktivisti Greta Thunberg, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti

Daha önce de İstanbul'da iklim aktivistleriyle görüşen ünlü İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, bu kez de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

İklim aktivisti Greta Thunberg, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.11.2024 - 17:12

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, cuma günü Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak'la görüşen Thuberg'in ziyareti belediyenin resmi X hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu.

Paylaşımda Bucak ve Thunberg'in iklim değişikliği ve küresel ısınmanın doğaya etkileri üzerine konuştuğu belirtildi.

İkili, ortak çalışmalarla çevre bilincinin yaygınlaştırılması ve doğanın korunması için iş birliği mesajları verdi.

NE OLMUŞTU?

Thunberg 25 Ekim'de İstanbul'da diğer iklim aktivistleriyle de görüşmüştü.

Görüşmelerinin ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yayın lisansı iptal edilen Açık Radyo'yu ziyaret etmişti.


Etiketler: #greta thunberg #Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

İlgili Haberler

İklim aktivisti Greta Thunberg, Hollanda'da iki kez gözaltına alındı

İklim aktivisti Greta Thunberg, Hollanda'da iki kez gözaltına alındı
Greta Thunberg, Kopenhag'daki İsrail karşıtı bir protestoda gözaltına alındı

Greta Thunberg, Kopenhag'daki İsrail karşıtı bir protestoda gözaltına alındı
Greta Thunberg: İsrail'in Filistin'deki soykırımı son derece korkunç

Greta Thunberg: İsrail'in Filistin'deki soykırımı son derece korkunç
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler