Recep Türk kimdir, kaç yaşında, nereli? İller Bankası Genel Müdürü Recep Türk'ün önceki görevleri neler?

Yayınlanma: 11.08.2023 - 10:57

Güncelleme: 11.08.2023 - 13:06

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na atamalar yapıldı. İller Bankası Genel Müdürlüğü'ne Recep Türk getirildi. Yurttaşlar, Recep Türk'ün hayatını merak etti. Peki, Recep Türk kimdir, kaç yaşında, nereli? İller Bankası Genel Müdürü Recep Türk önceki görevleri neler? İşte Recep Türk'ün hayatı ve biyografisi...

RECEP TÜRK KİMDİR?

Recep Türk, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2000 yılında T. Halk Bankası A.Ş.' de başladığı meslek hayatına Müfettiş, Ticari - KOBİ Pazarlama Bölüm Müdürü, Ticari Şube Müdürü ve Gaziantep Bölge Koordinatörü olarak devam etti. Ocak 2015'te Bankamızda göreve başlayan Türk, Bölge Yöneticisi ve Bölüm Başkanı olarak, Kasım 2020-Nisan 2021 tarihleri arasında ise Kredi Risk İzleme, Tasfiye ve Hukuk Grup Başkanı olarak görev yaptı. Nisan 2021 tarihinden itibaren Kredi Risk İzleme ve Tasfiye Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

Recep Türk, 11 Ağustos Cuma günü Resmi Gazete kararları ile Yeni İller Bankası Genel Müdürü oldu.