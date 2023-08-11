Personel Genel Müdürü Nihat Umut Döktür kimdir? Nihat Umut Döktür kaç yaşında, nereli?
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na atamalar gerçekleştirildi. Personel Genel Müdürlüğüne Nihat Umut Döktür getirildi. Personel Genel Müdürü Nihat Umut Döktür kimdir? Nihat Umut Döktür kaç yaşında, nereli?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında Personel Genel Müdürü Nihat Umut Döktür oldu. Nihat Umut Döktür'ün yaşamı yurttaşlar tarfından merak edildi. Peki, Personel Genel Müdürü Nihat Umut Döktür kimdir? Nihat Umut Döktür kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...
NİHAT UMUT DÖKTÜR KİMDİR?
Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans mezunu olan Nihat Umut Döktür, 25 yıl kamu görevinde bulunmakla birlikte 01.07.2019 -10.05.2021 tarihleri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı olarak, 10.05.2021 tarihinden bugüne kadar da Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Genel Müdürü olarak görev yaptı. Evli ve 2 çocuk babasıdır.
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