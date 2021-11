Türkiye, İklim Zirvesi’nde kömürden çıkış garantisi veren çok sayıda ülkenin arasında yer almadı

05 Kasım 2021 Cuma, 04:00

Türkiye, iklim kriziyle mücadelede hayati önem taşıyan Paris İklim Anlaşması’nı, imzalandıktan beş yıl sonra Meclis’te onaylamasının ardından Glasgow’da düzenlenen 2021 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na (COP26) bir heyetle katıldı. Konferansta çok sayıda ülke ve kuruluş tarafından kömürden çıkışa dair en kapsamlı taahhütlerden biri verildi. Ancak Türkiye’nin bu ülkelerin arasında yer almaması dikkat çekti. Zirveyi takip eden Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) İklim Değişikliği Kıdemli Uzmanı Dr. Ümit Şahin, “Şu an burada sadece kömür açıklaması konuşulurken Türkiye’nin bunun tarafı olmaması ve çekingen davranması henüz aktif iklim politikası yapma konusunda Türkiye’nin alacağı çok yol olduğunu gösteriyor. Türkiye cesur olmalı” dedi.

İklim Zirvesi’nde çok sayıda ülke ve kuruluşu temsil eden bir koalisyon, kömürden çıkışa dair en kapsamlı taahhüdü verdi. Koalisyon hem kömürlü termik santralların aşamalı olarak durdurulması hem de yeni kömür santrallarına verilen desteğin sona erdirilmesi konusunda anlaştığını duyurdu. Aynı zamanda kömürden çıkışını hızlandırma ve temiz enerji üretiminin dağıtımını hızla artırma sözü de verildi.

‘SONUÇ ÇIKACAK’

Zirveyi takip eden İklim Değişikliği Kıdemli Uzmanı Dr. Ümit Şahin sorularımızı yanıtladı. İzlenimlerini gazetemizle paylaşan Şahin zirveden gelecek adına somut bir sonucun çıkıp çıkmayacağına ilişkin sorumuza “Gelecek için somut bir sonuç çıkıyor zirveden. Özellikle kömür konusunda çok net bir tavır alındı. Kömürden çıkış konusunda ülkeler radikal bir açıklama yaptı. Çok sayıda ülke altına imza attı. Bu önemliydi. Onun dışında ormanların korunması konusunda bir siyasi tahahhüte bulunuldu. İklim finansmanı konusunda bankaların ve yatırım kuruluşlarının yaptığı çok iddialı açıklamalar vardı. 2030’a kadar metan emisyonlarının yüzde 30 düşürülmesi taahhüdü de ileri bir adım sayılır. Yani Glasgow’dan sonuçlar çıkacak. Somut adım olup olmadığını ise uygulamaya bakarak anlayabiliriz” yanıtını verdi.

‘ÇOK YOL VAR’

Şahin, Türkiye’nin zirvedeki tavrına ilişkin sorumuzu özetle şöyle yanıtladı: “Türkiye samimi mi onu da ileride göreceğiz ama kömür açıklamasının altında Türkiye’nin imzası olmadığını görüyoruz. Bu durum Türkiye’nin aktif iklim politikası yapmayı tam olarak öğrenemediği, başaramadığı gibi yorumlanabilir. Türkiye çok hızlı başladı. 2053’te net sıfır hedefiyle, yeşil kalkınma devrimi söylemiyle çok hızlı bir adım attı Paris Anlaşması’na. Ama daha ilk adımda kömür açıklamasının içinde yer almaması ve çekingen davranması aktif iklim politikası yapma konusunda alacağı çok yol olduğu gibi yorumlanabilir. Daha cesur olmalı Türkiye.”

İBB, EYLEM PLANINI AÇIKLIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, iklim zirvesinde 11 Kasım’da “Sıfıra Yarış, Dayanıklılığa Yarış ve İnsan Yerleşimleri İklim Değişikliğine Giden Yol” ve “Şehir ve Bölgeleri Konut Dayanıklılığı Kapsamında Harekete Geçirmek” başlıklı panellerde konuşma yapacak. Ayrıca başkan bugün karbon nötr ve iklim dayanıklı bir dünya kenti olma hedefini, uluslararası kamuoyu ile paylaşacak ve İBB’nin iklim kriziyle mücadele yol haritası İstanbul İklim Vizyonu ve Revize İklim Eylem Planı’nı tanıtacak.

İmamoğlu, 2019 yılında Kopenhag’da düzenlenen “Deadline 2020” taahhütlerine imza atarak, İklim Eylem Planı revizyon sürecini başlattı. 1,5 yıllık bir çalışmanın ardından İstanbul, karbon nötr ve iklim krizine dayanıklı bir kent olma yolunda önemli bir adım atıyor. 2050 yılına kadar atılması planlanan adımlar için bir yol haritası oluşturuldu. İBB Kemerburgaz Biyometanizasyon Tesisi, İBB Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi ve Emirli 2. Kademe İçmesuyu Arıtma Tesisi’nin de peşi sıra hizmete gireceğini duyurdu.

SOYER, BUGÜN İKLİM ZİRVESİNDE

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de bugün iklim zirvesinde Kültür ve Gençlik (Culture and Youth) oturumunda konuşacak. Soyer, bugün aynı zamanda “İklim Dirençli Sürdürülebilir Kalkınmada Sanatın, Kültürün, Mirasın Rolü (Role of Arts, Culture, Heritage in Climate Resilience Sustainable Development)” başlıklı oturumda da konuşmacı olacak. Soyer yarın Edinburgh’ta İskoç Parlamentosu’nda Uluslararası Yasama Meclisi’ne de katılacak, Glasgow Gıda ve İklim Deklarasyonu (Glasgow Food and Climate Declaration) etkinliğinde konuşma yapacak ve deklarasyona imza atacak.