İkramiye ile ilgili yüzde 2 baraj şartı iptal edilirken AKP yeni yasa peşinde

Yayınlanma: 07.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.03.2024 - 04:00

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), memurların toplusözleşme ikramiyesinden yararlanabilmek için yüzde 2 barajını aşan sendikalara üye olma şartı getiren yasayı anayasaya, eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etmesinin ardından iktidar yeni düzenleme için hemen harekete geçti. Ek protokol ya da Meclis açıldıktan sonra yasal düzenleme yapılacağı öğrenildi. AYM’ye davayı CHP açmıştı.

İptal edilen düzenleme ile yüzde 2 barajını aşan sendikalara üye memurlar aylık 538 lira alırken aşamayan sendikalara üye olanlar ise 190 lira alabiliyordu. AYM’nin iptal kararı sonrasında yüzde 2 barajını aşan sendikalara üye olan memurların aylık 348 lira kaybı ortaya çıktı. Bundan böyle bütün memurlar aylık 190 lira ikramiye alabilecek.

‘DEMOGOJİ YAPILIYOR’

Konuyla ilgili Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “2 milyondan fazla memurun CHP eli ve AYM kararıyla kazanımlarının yok edildiği, aylık 345 liranın ceplerinden çekildiğini” ileri sürdü.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de durumu “garabet” olarak niteledi. Ayrıca Yalçın ve Kahveci’nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüştükleri öğrenildi. Çalışma yaşamının uzman isimlerinden Prof. Dr. Aziz Çelik ise Memur-Sen’in konuyu çarpıtıp demogoji yaptığına kaydetti. Çelik sözlerini şöyle sürdürdü: “AYM ikramiyeyi değil bu konuda kamu görevlileri arasında ayrımcılık yapılmasına ilişkin kuralı iptal etmiştir... Memur-Sen’in yüzde 2’den az üyesi olan sendikalara kurduğu tuzağa bütün sendika üyesi memurlar düşmüş oldu. Bu çarpık ve adaletsiz düzenleme MemurSen’in ısrarının sonucudur. Dahası Memur-Sen uzun süre kendi üyeleri dışında kalan kamu görevlilerine toplusözleşme ikramiyesi verilmesine dahi karşı çıkmıştır.”

MEMUR-SEN‘E TEPKİ

Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, CHP’nin doğru olanı yaptığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu skandalın bütün sorumluluğu MemurSen ve Kamu-Sen’in hukuk bilmez ve tanımaz yöneticileri ile AKP iktidarıdır. ‘Saltanatlarını sürdürmek’ ve üye kaybını önlemek için 348 lira ile gündem değiştirmek istiyorlar. Bugün 1 milyon 614 bin 300 kişi toplusözleşme ikramiyesi alamıyor. Bu kişilere haksızlık değil mi?”