İktidar basını iddia etmişti: Kaftancıoğlu’ndan yalanlama geldi

Yayınlanma: 18.03.2024 - 13:04

Güncelleme: 18.03.2024 - 13:04

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun ‘para sayma’ görüntülerine ilişkin "Görüntülerde kimin ortağı, genel müdürü varsa paranın kaynağını ona sorsunlar" sözlerini söylediği AKP’ye yakın Yeni Şafak tarafından iddia edilmişti.

Söz konusu açıklama yalanlandı.

Yapılan açıklamada "Bazı yayın kuruluşlarında önceki dönem CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun söylediği iddia edilen ifadeler yayınlanmıştır. Söz konusu ifadeler ve haberler gerçek dışıdır. Yalan haberleri yapan ve yayanlarla ilgili yasal süreç başlatılacaktır” ifadeleri kullanıldı.