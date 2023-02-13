İktidar, depremzedenin barınma sorununu çözmek için önce eğitimden vazgeçti

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 07:01

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sonrası en büyük sorunlardan biri “barınma” oldu. İktidar, depremzedelerin konaklaması için Kredi ve Yurtlar Kurumu’na ait (KYK) yurtları seçti. Yurtların boşaltılması için de üniversitelerde “uzaktan eğitime geçme” kararı alındı. Eğitimciler, öğrenciler ve siyasiler, “Turizm bölgelerinde boş oteller var. Sadece İstanbul’da 750 bin, ülkede 1 milyon 800 bin konut boş. Depremzedeler buralara yerleştirilebilir” diyerek karardan dönülmesini istedi.

"YARA DERİNLEŞİR"

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ekber Şahin, üniversitelerin kapatılmasının ciddi bir yanlış olduğunu söyledi. Şahin, “Öğrenciler için büyük risk var. Gençlerimiz öğretmenlerinden, üniversitelerinden uzak kaldığı sürece yara derinleşir” tespitinde bulundu. Şahin, güvenli bölgelerdeki üniversitelerin bir an önce açılması gerektiğini söyledi.

"BU YIKIM OLUR"

Eski YÖK Başkanvekili Prof. Dr. İsa Eşme de bu kararın eğitimde yıkıma neden olacağına dikkat çekti. Eşme, “Üniversitelerin örgün programlarında okuyan öğrenci sayısı 5 milyon 964 bin 910. KYK yurtlarında kalan öğrenci sayısı 678 bin 763. Devletin yurt kapasitesi ise 759 bin 838. Her 100 öğrenciden sadece yüzde 11’inin barındığı yurtları boşaltmak için üniversiteler kapatılıyor. Yapmayın. Bir de eğitimde yıkım yaşamayalım” ifadelerini kullandı.

Öğrenciler, eşyalarını çöp poşetleriyle taşıdı.

"BİR KUŞAĞA HAKSIZLIK"

Eğitim-Sen Genel Yükseköğretim ve Eğitim Genel Sekreteri Sinan Muşlu şunları söyledi: “Plansızlığın ve kriz yönetebilme kabiliyetinden yoksunluğun faturası, gençlerimizin eğitim hakkı feda edilerek çıkarılamaz. Pandemi sürecinde eğitimden koparılmış öğrencilerimizi bir kez daha eğitimden koparmak bu kuşağa yapılan çok büyük bir haksızlıktır.”

"KARAR HUKUKI DEĞİL"

Eğitim Sen İstanbul 8 No’lu Şube Hukuk Sekreteri Şeref Bayar da ülke genelinde yurtların boşaltılması için OHAL’in ülke genelinde alınmış bir karar olması gerektiğini söyledi. Bayar, “Tek adam rejimi nedeniyle bu kararlar alınıyor. Hukuki bir karşılığı olamaz. Cumhurbaşkanlığı’nın geniş yetkilerinden dolayı böyle kararlar alınıyor” diye konuştu.

"EĞİTİMSİZLİĞE YENILDIK"

Maltepe Üniversitesi öğrencisi Zeynep Taşcı, “Depremde zaten eğitimsizlik bizi yendi, şimdi yine eğitimi sınırlıyorlar” diye konuştu. “Barınamıyoruz Hareketi” sosyal medya hesabından, “Oteller, boş evler ve nicesi varken bulduğunuz çözüm afetzedelerle dayanışma gösteren öğrencileri kapının önüne mi koymak? Almadığınız sorumlulukların bedelini öğrenciler ödemeyecek!” paylaşımı yaptı.

