İktidar geri adım attı: Avukat 'beyanı' sorunu çözüldü
Emniyet Genel Müdürlüğü ile Türkiye Barolar Birliği’ni (TBB) karşı karşıya getiren kolluk ifadelerinde avukatların beyanlarının ifade tutanağına eklenip eklenmeme konusunu, Adalet Bakanlığı çözdü.
TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu, Temmuz 2021’de, kolluk birimlerinde alınan ifadelerde avukat beyanlarına da yer verilmesine ilişkin İçişleri Bakanlığı’na tavsiyede bulunulmasına karar verdi.
Ancak Emniyet Genel Müdürlüğü, Haziran 2022’de, kararın tam aksine avukat beyanlarına ifade tutanağında yer verilmemesini istedi. Talimata tepki gösteren TBB, “Bu şekilde alınan hukuka aykırı ifadeler, bütün bir yargılama faaliyetini sakatlayacaktır” dedi.
Adalet Bakanlığı; KDK’nin tavsiye kararına, TBB’nin isteğine uyarak, Emniyet’in genelgesinden yaklaşık 1.5 ay sonra yönetmelik değişikliğine gitti.
Resmi Gazete’de dün yayımlanan değişiklikle Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği’ne, “Müdafiîn beyanı ve her türlü müdahalesi tutanağa geçirilir” ifadesi eklendi. İfade tutanağı da bu doğrultuda değiştirildi ve avukatların beyanları için tutanağa özel kısım konuldu.
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