İktidar medyasına servis edilmişti: O 'bilgi notu' AKP'li trolden çıkmış!

İBB'ye yönelik 'mali soruşturma' kapsamında 20 Mayıs günü aralarında İBB Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in de olduğu 22 kişi gözaltına alınmıştı.

Çetin'in gözaltına alınmasının hemen ardından iktidara yakınlığı ile bilinen çok sayıda gazeteciye Çetin hakkında soruşturmaya ilişkin konu bilgileri içeren bir 'bilgi notu' iletilmişti. İletilen notun içeriğinde ise İBB personeli Ayşegül Karslı ile Çetin arasında ilişki olduğu ve bu nedenle 'terfi aldığı' iddia edilmişti.

Aynı notta Karslı'nın başı açık ve başörtülü fotoğrafı basına gönderilmiş ve gönderilen fotoğraflar sosyal medyada troller tarafından provokasyon malzemesi olarak kullanılmıştı.

BİLGİ NOTUNUN SAHİBİ ORTAYA ÇIKTI

Halk TV'de yer alan habere göre, dolaşıma sokulan bilgi notu belgesinde Tayyip Akyol'un dijital imzasına ulaşıldı. Operasyondan dokuz gün önce oluşturan belgedeki son değişiklik ise operasyondan bir gün önce yapıldığı ve belgenin yazarının Tayyip Akyol olduğu belirtildi.

Hazırlanan notun ise operasyon sabahında gazetecilere WhatsApp yolu ile gönderildiği aktarıldı.





AKP'Lİ BELEDİYENİN PERSONELİ

Tayyip Akyol, kamuoyunda AKP'li troll olarak sosyal medya paylaşımları ile biliniyor. Akyol Ayasofya açılışı sonrasında gündeme getirdiği iddialar ile tanınmıştı.

İBB Beyaz Masa biriminde 2017'den bu yana çalışan Akyol, Ayasofya açılışına katıldığı için işten çıkarıldığını iddia etmişti.

Habere göre, Akyol 2024 yılında AKP'li Bağcılar Belediyesi'nde işe başladı. AKP’li Bağcılar Belediyesi’nin başkanı Abdullah Özdemir şubat ayında görevinden istifa ederek AKP’nin il başkanı olarak atanmıştı.

Akyol'un sosyal medyada da sık sık İmamoğlu ve CHP'yi hedef alan paylaşımlar yaptığı belirtiliyor. Akyol bir yazısında kendisini, "Cumhurbaşkanı’nın uzak mesai arkadaşı" diye nitelendirmişti.