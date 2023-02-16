İktidar sorumluluk almadı, gözdağı verip baskı yaptı: İstifa etmiyorlar, tehdit ediyorlar!
Türkiye 6 Şubat'ta yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin yarattığı enkazın altından tek yürek çıkmaya çalışıyor. 'Yüzyılın İhmali' sonucu dehşet verici bir faciaya dönüşen depremlerde 35 bin canımızı yitirdik. 100 bini aşkın yaralımız var. 20 yıldır ülkeyi yöneten AKP'nin liyakatsız atamalarla içini boşalttığı kurumların açığını millet kapamaya çalışıyor. Tüm bu tabloya rağmen hükümet yetkilileri istifayı akıllarına bile getirmezken, canla başla mücadele eden isimleri hedef alıyor.
Cumhuriyet gazetesi bugünkü manşetinde Kahramanmaraş depremi sonrası yaşanan korkunç tablo sonrası ortaya çıkan manzarayı dört maddede tüm çıplaklığıyla ortaya koydu!
* İktidar kriz yönetiminde sınıfta kaldı. Yurttaşın sesini, feryadını duymadı. Yardım taleplerinin paylaşıldığı sosyal medyayı sansüledi.
* Depremzede hemşire "Üç gün yardım gelmedi. Kaderimize terk edildik" dedi. Evine polis gönderildi, tutanak tutuldu. İktidarı eleştirenler susturuldu.
* Canla başla yaraları sarmaya açlışan hayırseverlerin gönderdiği TIR'lara ve kamyonlara el konuldu. Yurttaşın dayanışma çabası da engellendi.
* Binlere kişinin güvenip desteklediği AHBAB hedefe konuldu. İçişleri Bakanı Soylu, "Devlete eş koşmaya çalışan varsa gereği yapılır" dedi.
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