Hukukçular, AHBAP’ın hedefe konulmasını sert bir dille eleştirdi: 'Paraya çökecekler'

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 05:41

Yurttaşlar ve kurumlar bağışları ile yardımlarını Haluk Levent’in başında olduğu AHBAP’a yolluyor. Bu durum iktidarı kızdırdı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün yaptığı konuşmada “Yardım kampanyası AFAD tarafından gerçekleştiriliyor, onun için toplanan bağışlarla ilgili ne harcandı, ne kadar harcandı, bunun tamamen geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de aynı istikamette olacağını söylemek isterim. Bunu istismar eden varsa da bu konuda devlete eş koşmaya çalışan varsa da gereği yerine getirilir, getirilecektir” dedi.

Daha önce de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin AHBAP’ı hedef göstermesinin ardından akıllara, “İktidara yakın olmayan dernekler engelleniyor mu” sorusu geldi. Derneklere yönelik engelleme biçimde yorumlanan açıklamaları hukukçulara sorduk. Hukukçu Celal Ülgen yardımlara el koymaya kalkışmanın insanların yardım isteğini yok edeceğini söyledi.

Celal Ülgen

ŞEFFAFLIK VAR

Ülgen, “Bir çatışma platformu yaratarak yardım toplama konusunda rekor üstüne rekorlar kıran AHBAP’a ait yardım paralarına çökme ajandasının devreye sokulmak istendiğini görmekteyiz. Haluk Levent, her tür desteği şeffaflık ilkesine titiz bir şekilde uyarak yardım topluyor ve toplanan yardımları da hedefe ulaştırarak bunu bizlerle paylaşıyor. Devletin yardım kurumlarının ve kuruluşların liyakat esasına göre değil, yandaşlık puanına ve derecesine göre görev yaptıkları kuruluşlara güvenilmiyor. Bu nedenle televizyonlarda ve sosyal medyada organize bir şekilde harekete geçen iktidar yandaşları tarafından da Levent’in ve AHBAP’ın hedef alındıklarını söyleyebiliriz. Size kimse güvenmiyor ise önce kendinizi sorgulayın ve nerede hata yaptığınızı tespit edin demekten başka elimizden bir şey gelmiyor” diye konuştu.

TEK ADAM REJİMİ

Eski İstanbul Barosu Başkanı Avukat Turgut Kazan ise şunları söyledi: “Siyasal iktidar şunu düşünmeli, neden AFAD değil de AHBAP? AHBAP nasıl yolsuzluk yapsın? Sözü edilen sanatçı her şeyi herkesin önünde yapıyor. Ne toplandığını, nereye harcandığını söylüyor. Yolsuzluk yapabilmesi mümkün değil. Ama sizin yönetim olarak her şeyiniz kapalı, şeffaflık yok. Bize dayatılan tek adam rejiminin getirdiği uygulamayla bunlar oluyor.”

Turgut Kazan

YARDIM NASIL TOPLANIR?

Dernek veya vakıfların durumuna bağlı olarak yardım toplayabilmesi Bakanlar Kurulu tarafından kararlaştırılıyor. Bunun dışındaki kurum ve vakıflar, yardım toplamak için idari amirliklerden izne tabi tutuluyor. Mülki idari amir tanımı yardım faaliyetlerinin yürütüldüğü coğrafi alanın büyüklüğüne göre değişiklik gösteriyor.