İktidar sorunları çözemiyor, oy toplamak için alanlarda dile getirdiği düzenlemeleri yapmıyor: Sözler havada kaldı!

Yayınlanma: 18.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 18.03.2025 - 04:00

İktidarın seçim öncesinde verdiği ve toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren bazı sözler tutulmadı. Esnaf prim ödeme gün sayısının düşürülmesi, birinci dereceye gelen kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge, mülakatların kaldırılacağı gibi sözler aradan yıllar geçmiş olmasına karşın yerine getirilmedi.

EMEKLİLİK ERTELENDİ

AKP iktidarının söz verip de yerine getirmediği düzenlemelerden bazıları şöyle:

En düşük memur maaşı 2023 yılında 22 bin liraya yükseltilmişti. Maaşlardaki bu artışın memur emeklilerine de yansıtılacağı açıklanmıştı. Aradan yıllar geçti. Memur emeklileri bu artıştan yararlanamadı. Bu nedenle de memurların çalışırken aldıkları maaş ile emekli olduklarında aldıkları aylık arasında büyük fark oluştu. Memurlar maaşları düşeceği için emekli olmak istemiyor.

2023 yılında birinci dereceye gelen ve şartları tutan tüm memurlara 3600 ek gösterge sözü verilmişti. Aradan yıllar geçmesine karşın bu söz tutulmadı. Binlerce memur yıllardır bu sözün tutulmasını bekliyor. Bu nedenle emekliliklerini erteleyen memurlar bile var.

2018 yılında kamudaki taşeron işçiler kadroya alındı. Ancak kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT) çalışan işçilere kadro verilmedi. Bu işçiler için de çalışma yapılacağı belirtilmişti. Aradan yıllar geçti. Ancak KİT’lerdeki taşeron işçiler hâlâ kadroya alınmadı.

2023 yılında esnafın prim ödeme gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne indirileceği duyurulmuştu. Aradan yıllar geçti bu söz de tutulmadı.

2023 yılında kamuya işe alımlarda, “görevin getirdiği zorunluluklar dışında” mülakatın kaldırılacağı açıklanmıştı. Ancak bu söz de yerine getirilmedi.

6 Şubat depremlerinden sonra deprem bölgesinde 650 bin yeni konut ve köy evi sözü verilmişti. Ancak bu söz tutulamadı. Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın Kahramanmaraş ve Hatay Depremleri Yeniden İmar ve Gelişme Raporu’na göre, 650 bin 71 kişi konteynerlerde barınmaya devam ediyor.

PROJELERİN İSMİ VAR!

Tutulmayan sözlerin dışında başlatılan bazı projeler de yaşama geçirilemedi. 2019 yılında yerli elektrikli traktörün deneme sürüşü gerçekleştirilmişti. Proje için 246 milyon lira harcama da yapıldı. Ancak bu proje yaşama geçirilemedi.

ENFLASYONDA DA HEDEF TUTMUYOR

İktidarın bir türlü tutturamadığı hedefler de var. Örneğin her yıl yayımlanan orta vadeli programalarda, önümüzdeki yıllar için enflasyonda tek hane hedefine yer veriliyor. Ancak bu hedef yıllardır tutmuyor. Son yayımlanan orta vadeli programda enflasyonun gelecek yıl tek haneye inmesi öngörülüyor.