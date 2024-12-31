İktidar TRT payını kaldırmakla övünürken asıl para bandrole gitti: TRT, bandrolle milyarlar kazandı

Yayınlanma: 31.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 31.12.2024 - 04:00

Tarafsızlığı üzerinden uzun süredir tartışma konusu olan TRT’nin 2023 yılı Sayıştay Denetim Raporu, Meclis’e sunuldu.

Buna göre; iktidar yurttaşlara tasarruf söylemleri yaparken kurumun 2022 yılına göre hizmet alımları yüzde 136,8 oranında artış gösterdi. Kurum alımlar için 1 milyar 119 milyon 16 bin TL harcama yaptı. TRT’nin 2023 yılı haber, yapım ve program hizmet alımları tutarı 2022’ye göre yüzde 79,1 oranında artış gösterdi. Bu kapsamda yapılan harcamalar 6 milyar 130 milyon 494 bin TL’yi buldu. Kurum dışından temin edilen haber ve haber programı giderleri için de 3 milyar 420 milyon 106 bin TL harcama yapıldı.

BANDROLLE GELİRİNİ İKİYE KATLADI

İktidar elektrik faturalarından TRT payının çıkartılmasıyla övünürken; yurttaşların televizyon, cep telefonu, akıllı saat, bilgisayar ve tablet gibi ürünleri alırken ödediği bandrol ücretlerinden TRT’nin kazandığı pay yüzde 130 oranında arttı. TRT’nin 2023 yılındaki bandrol geliri 18 milyar 244 milyon 238 bin TL oldu.

Sayıştay raporunda TRT’nin 2023 yılı programında öngörülen kârını bandrol geliri sayesinde neredeyse ikiye katladığı belirtilerek “2023 yılı programı ile 3 milyar 484 milyon 756 bin TL faaliyet kârı öngörülmüşken, dönem sonunda 6 milyar 876 milyon 454 bin TL faaliyet kârı meydana gelmiştir. Bu durum esas itibarıyla bandrol gelirlerindeki artıştan meydana gelmiştir” denildi. Kurumun TV ve radyo ilanlarından kazandığı reklam gelirinin de 2 milyar 132 milyon 799 bin TL’yi bulduğu görüldü.