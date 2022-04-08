İktidar, zor durumdaki toplu taşıma esnafını dört yıl sonra hatırladı

08 Nisan 2022 Cuma, 04:00

Engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazileri ücretsiz olarak taşıyan şehiriçi özel halk otobüsü (ÖHO) ve deniz ulaşım aracı sahiplerine yapılan aylık gelir desteği ödemesi artırıldı. Ancak destek artırımı “devede kulak” kaldı. Toplu taşıma esnafına desteğin artırılmasına ilişkin yönetmelik değişikliği önceki gün Resmi Gazete’de yayımlandı.

SADECE 11 YOLCU

Değişiklikle, Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her ulaşım aracına ödenen aylık bin 330 lira destek bin 995 liraya çıkarıldı. Ayrıca büyükşehir belediyesi olan diğer illerdeki destek 1000 liradan bin 500 liraya yükseltildi. Emekli Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Esen, toplu taşıma araçlarına yapılan gelir desteğinin 8 Haziran 2018’den sonra ilk kez artırıldığını vurguladı. Ankara ve İstanbul’da yapılan zammın yüzde 47.7 olduğuna dikkat çeken Esen, “Destek; ÖHO tarafından bir gün içinde ücretsiz taşınacak en çok 11 yolcuya karşılık gelmekte. Bu hesabı Ankara için şöyle yapıyoruz: Aylık destek olan 1995 lirayı 30 güne bölüyoruz. Bir günlük verilen destek 66.5 lira. Bunu da bir tam bilet bedeli olan 6.5 liraya böldüğümüzde 10.2’ye ulaşıyoruz. Bu hesaba göre günlük 11 yolcu için ödeme yapılmakta” dedi. Esen, ÖHO esnafına belediyelerce daha büyük oranda destek ödemeleri yapıldığına dikkat çekti. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından 2022’nin ilk iki ayında da 9 milyon 778 bin 650 TL destek ödemesi yapıldığına işaret eden Esen, ayrıca 2021’de ruhsat bedeli ve hat kiralarında da yüzde 50 oranında indirime gidildiğini, bu yolla sektöre 6 milyon 367 bin 448 TL katkı sağlandığını vurguladı.

"YÜZDE 60 KAYIP"

Esen, ABB’nin destek ödemelerinin; Bakanlık tarafından otobüs başına yapılan aylık yardım tutarlarından yaklaşık dört kat fazla olduğuna dikkat çekti. Esen şunları kaydetti: “Yüzde 47.7 oranındaki zamma karşın Ankara baz alınarak yapılmış bir hesaplamaya göre 8 Haziran 2018-6 Nisan 2022 arasında Ankara’da motorin litre fiyatına (21.506/5.73) yüzde 275.3 oranında zam yapıldı. 8 Haziran 2018’de yapılan 1330 TL’lik ödemeyle 232 litre motorin alınırken 8 Nisan 2022’de zamlı olan 1995 TL’lik ödemeyle sadece 93 litre motorin alınabilecektir. Yakıt miktarı yüzde 60 oranında düşmektedir.”