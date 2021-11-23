Yine Mersin Limanı: Muz yüklü gemide paket paket kokain

23 Kasım 2021 Salı, 15:45

Bir süre önce 1,3 tonluk kokain operasyonuyla gündeme gelen Mersin Limanı’nda yine muz yüklü bir konteynerde bu kez 6 kilo 750 gram kokain ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Güney Amerika ülkelerinden Mersin Limanı’na uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

GEMİ EKVATOR ÇIKIŞLI

Uzun süren teknik-takip çalışmaları sırasında, Ekvator'dan gemiyle Mersin Limanı’na getirilen muz yüklü konteynerler ‘riskli’ olarak değerlendirildi.

Riskli konteynerler gemiden indirilerek 'X-Ray' taramasından geçirildi. Tarama sonrasında muz yüklü konteynerlerden birinde şüpheli yoğunluğa rastlanmasının ardından konteyner arama hangarına alındı. Narkotik detektör köpeği 'Mila'nın da dahil edildiği aramada konteynerin soğutucu bölümüne gizlenmiş 6 paket içinde 6 kilo 750 gram kokain ele geçirildi.

Kokain operasyonuyla ilgili zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.