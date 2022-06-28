İktidara yakın Fuat Uğur'dan dikkat çeken 'darbe' imalı yazı: 'Yok tiyatro yok kontrollü filan diye sonradan ciyaklamayın'

28 Haziran 2022 Salı, 13:32

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, bugünkü "Türk cezaevlerindeki Batılı askerlere yenileri eklenebilir" başlıklı yazısından dikkat çeken ifadelerde bulundu.

Türkiye'nin tarihinde ne zaman darbe girişiminde bulunulsa ekonomik sıkıntıların azalmaya başladığı ve halkın alım gücünün yükselmeye başladığı yıllara denk geldiğini belirten Uğur, bu noktadaki parametrenin "Türkiye’nin Batı uşaklığını reddetmesi" olduğunu iddia etti.

'CHP'NİN BAŞINDAKİ METAVERSE FİGÜRÜNÜN OYUN PLANI BELLİ'

Uğur, Türkiye'nin ekonomik krizin üstesinden gelmek için 'canhıraş bir gayret içinde' olduğunu belirterek, "ABD ve AB gibi para basıp üçüncü dünya ülkelerinden istediği kadar malı toplayabilme konforu yok Türkiye’nin" diye yazdı.

"ONLAR ÖĞRENCİ DEĞİL DARBECİ"

Uğur, şöyle devam etti:

"Öte yandan incelenmeyi gerektirecek denli tuhaf mahkeme kararlarıyla FETÖ’cüler sevindiriliyor. Acaba takibe alınıyor mu? Son olarak Hava Harp Okulu öğrencileri tahliye edildi. Neymiş efendim, askerî öğrenciden darbeci olur muymuş! Geçmişte oldu. Her darbeci (Talat Aydemir’i okuyun) askerî öğrencileri darbe girişimlerinde görevlendirdi. 15 Temmuz gecesi köprüye çıkan askerî öğrencilerin hepsi de darbeciydi. Neymiş efendim, komutanları o gece için kendilerine “Askerî tatbikat var” demiş ve emir komuta zinciriymiş!.. Bu soytarılığı “sade vatandaşlar” bile deşifre ediyor artık"

"YARGI BU ÖNEMLİ NOKTAYI NASIL GÖZ ARDI EDER?"

Hava Harp Okulu mezunu öğrencilerin tahliyesine ilişkin yargının kararını eleştiren Uğur, "Açıklama konu hakkında yeterince fikir veriyor da askerî öğrenci kılıklı Amerikan darbecilerini serbest bırakan yargı mensuplarına ne diyelim bilmiyorum..." dedi.

'YOK TİYATRO YOK KONTROLLÜ FİLAN DİYE SONRADAN CİYAKLAMAYIN'

Uğur, yazısını şu sözlerle sonlandırdı:

"Amerika’nın Türkiye’deki elemanlarının yüzsüz ve pespaye oluşları bu ülkenin namuslu evlatları için ayırt edici bir kriter. Bitleri kanlandı. Sanıyorlar ki devlet gaflet uykusunda ve ne yapacağını bilmiyor. Ders almadılar. Artık dışarıdan gelecek saldırıların içeride de bir karşılığı olacaktır. Bu ülke insanlarının iş birlikçiler için daha fazla eli kolu bağlı oturmayacağı aşikâr. Üniformalı ya da sivil; ABD’nin Türk cezaevlerindeki tüm askerlerine ve casuslarına yenileri eklenecektir şüphesiz. Geçen 15 Temmuz’da fareler kaçtı ama bu kez konulan kapanlar sürprizli 'hediyelerle' dolu. Yine en baştan söyleyelim de hani, yok tiyatro yok kontrollü filan diye sonradan ciyaklamayın!.."