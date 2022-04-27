İktidara yakın gazete açıkladı: Muhalefetin adayını ne zaman açıklayacağı belli oldu iddiası
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP'ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarih için 'sıcağı sıcağına paylaşmak istedim' diyerek adayın açıklanacağı tarihe ilişkin çarpıcı bir iddiada bulundu.
İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 6 muhalefet partisinin cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarihe dair 'sıcağı sıcağına paylaşmak istedim' duyurdu.
Selvi, "Muhalefetin cumhurbaşkanı adayının ne zaman açıklanacağı belli oldu" başlıklı yazısında "Cumhurbaşkanı adayı seçim kararı verildikten 1 hafta sonra açıklanacak. Yukarıda belirttiğim gibi hem cumhurbaşkanı adayı belli değil hem de erken açıklanıp yıpranması istenmiyor" dedi.
Seçimlere 14 ay kaldığını belirten Selvi, "Daha köprülerin altından çok su akar ama şimdilik eğilim bu yönde" ifadesini kullandı.
'CUMHUR'UN ADAYI ERDOĞAN
Öte yandan Cumhur İttifakı'nın da cumhurbaşkanı adayının belli olduğunu ve önümüzdeki seçimin cumhurbaşkanı adayı Erdoğan olduğunu duyurdu.
6'lı masa millet ittifakı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanı
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