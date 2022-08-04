İktidara yakın gazete iki ihtimali duyurdu: KPSS iptal edilecek mi?
KPSS skandalının yankıları devam ederken Devlet Denetleme Kurumu (DDK) ve YÖK suç duyurusunda bulundu. İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi KPSS'nin iptaline ilişkin iki olasılığı yazdı.
KPSS’deki pek çok sorunun, Yediiklim Yayınevi'nin kitabıyla birebir aynı olduğunu ortaya çıkmıştı.
ARAMA YAPILDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DDK müfettişçerinin suç duyurusu üzerine "sahtecilik", "kamu aleyhine dolandırıcılık" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından soruşturma açtı.
Bu kapsamda polis, 2022-KPSS Lisans oturumundaki bazı sorularla ilgili soruşturma kapsamında Yediiklim Yayınevine ait iş yerlerinde arama yapıldı.
Aramada polisin, burada bulunan dijital materyal ve tüm KPSS dokümanlarından birer nüsha alacağı öğrenildi.
KPSS İPTAL EDİLECEK Mİ?
İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin haberine göre, DDK müfettişleri olayın arkasında FETÖ olmak üzere herhangi bir suç örgütünün varlığını da araştırılacağını yazdı.
Öte yandan KPSS'nin de iptal edilip edilmeyeceği merak edilen konular arasında yer alıyor. Sabah'ın aktardığına göre, KPSS'nin akıbetiyle ilgili ortaya iki farklı olasılık çıkıyor.
Birinci olasılık; YÖK ve ÖSYM yetkililerinden alınan bilgilere göre, kopya olduğu iddia edilen soru sayısının 20'yi bulduğu tespit edilirse sınav tamamen iptal edilecek. Sınav iptal kararı DDK incelemesini tamamlamadan da verilebilecek.
İkinci olasılık; kopya olduğu iddia edilen soru sayısının 3 ya da 4 olması durumunda ise sınavın tamamının iptal edilmesi yerine, şaibeli olan sorular iptal edilecek. Bu durumda KPSS'ye giren adaylar bu sorulardan muaf tutulacak ve puanları da buna göre hesaplanacak.
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