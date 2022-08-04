Son Dakika: Süleyman Soylu'dan KPSS açıklaması

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Kamu Personel Seçme Sınavı'nda , soruların çalındığı iddiasıyla soruşturma başlatılmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da açıklamalarda bulundu.

DHA
04 Ağustos 2022 Perşembe, 11:26

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yediiklim Yayınevi'nin soru kitapçığınde yer alan soruların KPSS'de sorulduğuna yönelik iddialarla ilgili açıklama yaptı.

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