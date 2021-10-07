İktidardan basına bir darbe daha

07 Ekim 2021 Perşembe, 04:00

Meclis’teki “vergi torbasıyla” vergi cezası tebliğleri artık yerel ve ulusal gazetelerde ilan olarak yayımlanmayacak.

AKP milletvekili Uğur Aydemir’in verdiği teklifle Vergi Usul Yasası’na göre bazı tebliğlerin nasıl yapılacağı da düzenleniyor. Buna göre “tebliğin konusu her biri için ayrı ayrı olmak üzere 3 bin 600 TL’den fazla vergi veya vergi cezasına taalluk ettiği takdirde” ilanın, doğrudan Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) ya da kamu idaresinin sitesinde yayınlanması yeterli olacak.

CHP’DEN TEPKİ

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, kamu ilanlarının basının, özellikle de yerel basının ekonomik anlamda en önemli “can suyu” olduğuna dikkat çekerek “Zaten yeterince ekonomik sıkıntı içerisinde olan bilhassa yerel basının en önemli gelir kaynaklarından birinden mahrum edilmesi, yerel basın adına ve basın özgürlüğü adına ciddi bir sıkıntı ve olumsuz sonuç doğuracaktır” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi de “Bu değişiklikle ilanen tebligattan elde edilecek gelir açısından yerel basın önemli bir yoksunluğa düşecektir” değerlendirmesini yaptı.

Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Ayşe Dilbay, 2020’de 1 milyon kadar ödeme emrini ilanen tebliğ ettiklerini söyledi. Komisyonda madde hiçbir değişiklik yapılmadan aynen kabul edildi. Genel kurulda da bir değişiklik yapılmaması halinde yerel ve ulusal gazetelerin önemli bir ilan geliri daha kesilmiş olacak.