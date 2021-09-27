Basın tarihine kara bir leke: Cumhuriyet’e 74 günlük resmi ilan cezası!..

27 Eylül 2021 Pazartesi

Geçen hafta Basın İlan Kurumu’ndan (BİK) birbiri ardına yazılar geldi. Türk basın tarihine kara bir leke olarak geçecek üç karar gazetemize bildiriliyordu:

“Cumhuriyet Gazetesi’ne toplam 74 günlük resmi ilan kesme cezasının uygulanmasına...”

Yanlış okumadınız... Geçen yılın son aylarında gazetemize yönelik 55 günlük resmi ilan cezası veren BİK, bu kez rakamı artırmış gözüküyor. BİK, resmi ilanların basına adil olarak dağıtılması amacıyla kuruldu. Ancak bu kurum, kuruluşundan 40 yıl sonra ne yazık ki eleştirel gazetecilik yapan basına karşı mali ve ekonomik baskı aracı olarak kullanılıyor. Şimdi ağır ekonomik yaptırım sopasını bir kez daha Cumhuriyet’e gösteriyor. Geçen yıl uygulanan resmi ilan kısıtlamasıyla birlikte Cumhuriyet’e yönelik cezanın toplamı “129 güne” ulaşıyor.

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BİK, 74 günlük cezanın 35 günlük ilk bölümünü ekim ayında uygulayacağını gazetemize bildirdi. BİK, basın özgürlüğüne karşı ekonomik yaptırımlarda “rekora koşuyor” desek yeridir!..

BİK’i rekora koşturan haberler ise tüm Türkiye’nin bildiği meşhur olayla ilgili!.. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un İstanbul Kuzguncuk’ta Vakıflar’dan kiraladığı araziye izinsiz olarak yaptığı çardak, şömine vakası!..

Bu köşede çok yazdık, bir kez daha tarihe not düşelim... Tarih: 13 Nisan 2020... Günlerden pazartesi... Yer: Kuzguncuk... İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) resmi tutanağında aynen şunlar yazıyordu:

“Üsküdar, Kuzguncuk Mahallesi .... parsel sayılı Abdullahağa Vakfı mülkiyetindeki yere şikâyet üzerine 13 Nisan 2020 tarihinde müdürlüğümüz (Boğaziçi İmar Müdürlüğü) teknik eleman ve zabıta ekibi ile gidildi. Halihazırda devam eden çalışma durduruldu, yetkililerin hazır olduğu görüldü, kendilerine izinsiz yapılan ahşap çardağın ve şöminenin kaldırılması gerektiği anlatıldı, yapılan konuşmalardan sonra ilgilileri ile beraberce söküm işlemi yapılarak aykırılık giderildi. İlgililerince çıkan malzeme tasnif edildi. Söz konusu yerden emniyetli bir şekilde ayrılındı. 13 Nisan 2020.”

İşte Cumhuriyet bir gün sonra 14 Nisan 2020 tarihinde kimseden çekinmeden, korkmadan Kuzguncuk’ta yaşananların haberini yayımladı. İzinsiz yapılan çardağın, şöminenin Altun ailesinin gözetiminde yıkıldığını, söküldüğünü yazdı.

Sonra ne mi oldu? Geçen yıl 55 günlük ceza uygulandı!.. Okurlarımız ayaklandı, dünya basın tarihine geçecek bir “dayanışma” gösterdi. Basın İlan Kurumu’nu sayfalarımıza verdiği ilanlarla kınadı, protesto etti, gazetemizin ekonomik darboğaza girmesini engelledi...

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Yaklaşık bir yıl önce 2 Kasım 2020 tarihinde “Cumhuriyet Susmayacak” başlıklı başyazımızın bir bölümü şöyleydi:

“İşin en talihsiz yanı da şudur ki, BİK, kamu yönetimi hiyerarşi şemasında İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a bağlanmıştır. BİK’i denetleyen kamu kurumunun başkanı Altun’dur. Ne yazık ki Altun, kendisinin amiri olduğu BİK’e, kendisini eleştiren gazeteleri şikâyet etmekte. BİK de kendisinin amiri olan Altun’un her şikâyet dilekçesine patronu lehine karar vermektedir.

... Herkes bilmelidir ki Cumhuriyet gazetesi susmaz. Onu susturmak için yapılan bu hareketler, Cumhuriyet gazetesini daha çok etkiler ve kamçılar. Bu gazete, DP’nin kanundışı hareketlerine karşı susmadı, askeri yönetimlere karşı susmadı, FETÖ’nün Ergenekon kumpasında susmadı ve dik durdu, AKP’nin bu ceza yöntemlerine karşı da susmaz ve susmayacaktır.”

Bu karanlık günler de geçer elbet... Herkes bilmelidir ki Cumhuriyet gazetesi susmaz!..

CUMARTESİ DERGİ BİR YAŞINDA

Geçen hafta Şişli’deki merkez binamızın çatı katında toplandık. İpek Özbey’in yayın danışmanlığındaki Cumartesi Dergi’nin birinci yılını kutladık. Görsel yönetmenliğini Elif Tokbay’ın, sayfa tasarımlarını Ece Kurtuluş’un yaptığı Cumartesi Dergimizde her hafta Serap Kılıç Baytok, Yeliz Bozkurt, Pınar Sur, Elif Aktuğ, Yavuz Koç, Şehriban Kıraç, Taylan Kümeli, Olcay Büyüktaş, Alper Hasanoğlu, Ebru D. Dedeoğlu, Fatih Türkmenoğlu, Başak Bıçak, Orhun Atmış okurlarımızla buluşuyor. Bazı haftalar Özbey, yazarımız Erdal Atabek ile “Bunu da Konuşalım” sohbetiyle sayfalara renk katıyor. Nice yıllara Cumhuriyet Cumartesi!..

