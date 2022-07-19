İktidardan, yandaş örgütlere vergi muafiyeti, kamu yararı statüsü olanakları
AKP iktidarı boyunca dinci vakıf, dernek ve örgütlere kararnamelerle vergi muafiyeti, kamu yararı statüsü gibi devlet kesesinden olanaklar sağlandı.
Çoğunluğunu AKP’yi kuran kadrolara öncülük etmiş Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı’na üye olan, dinci örgütlenmelere parasal kolaylıklar sağlayan kararlardan yararlananların başında kurucuları arasında Recep Tayyip Erdoğan ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın da bulunduğu Birlik Vakfı geliyor. Birik Vakfı’na, 2014 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla vergi muafiyeti tanındı.
İZİN ALMADAN YARDIM
Beşir Sosyal Yardımlaşma Derneği’ne 2018’de, Deniz Feneri Derneği’ne de 2005 yılında “izin almadan yardım toplama yetkisi” tanınırken, 2016’da kamu yararına dernek yapılan Haydat İnsani Yardım Derneği’ne de izin almadan yardım toplama yetkisi verildi. Cübbeli Ahmet’in cemaatinin oluşturduğu Hoca Ahmet Yesevi Derneği de 2015’te kamu yararına çalışan derneklerden sayıldı.
TÜGVA VE TÜRGEV
Muafiyet tanınan diğer kimi iktidar yandaşı vakıflar ve kolaylık sağlanan yıllar şöyle: Ankara Hamiyet ve İrfan Vakfı (2012), Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı (2011), Bayrampaşa Yeşil Camii İlme Hizmet Vakfı (2014), Ensar Vakfı (2012), Reyhan Kültür Vakfı (2015), Sevgi Kuran Kursu, İmam Hatip ve Yüksekokul öğrencilerini Koruma ve Eğitim Vakfı (2015), İnsani Yardım Vakfı (2011), Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) (2016), Eğitim ve Gençliğe Hizmet Vakfı ( TÜRGEV) (2011), Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı (2007), İhlas Vakfı (2016), İsmail Ağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı (2015), Mahmut Esad Coşan Eğitim Kültür Dostluk ve Yardımlaşma Vakfı (2014), Manevi ve İktisadi Kalkınma Vakfı (2013), Muradiye Kültür Vakfı (2004).
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