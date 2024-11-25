İktidardan yeni hamle: Aile hekimlerinden alınan bazı sağlık raporları 'ücretli' olacak

Yayınlanma: 25.11.2024 - 16:40

Güncelleme: 25.11.2024 - 16:41

İktidar, aile hekimlerinden alınan, ehliyet? raporu gibi bazı raporları ücretli hale getirmek için düzenleme yapıyor.

AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Gelen açıklamalara göre, aile hekimlerinden alınan, ehliyet? raporu gibi bazı raporlar ücretli hale getirilecek.

"YENİ BİR DÜZENLEMEYE GİDİYORUZ"

TGRT Haber'in aktardığına göre Usta şunları kaydetti:

"Aile hekimlerimizin verilen bir kısım raporlarının ücretsiz değil, ücretli hale getirilmesiyle aile hekimlerimizin bütçelerine ciddi bir katkı sağlanacağını düşünüyoruz. İkinci ve üçüncü basamak, sağlık hizmetlerindeki yoğunluğun azaltılması amacıyla aile hekimlerimizden sevk ile katkı paylarının düşürülmesini sağlayacak bir düzenleme getiriyoruz.

Şu anda aile hekimlerimizce verilen bütün sağlık hizmetleri ücretsiz. Sevk almadan ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmetlerine başvuran vatandaşlarımızdan bir katkı payı alınması ancak önce aile hekimine gidip aile hekiminde tedavi olma imkanı olmayan ve aile hekiminin sevk ettiği durumda da katkı payının yarısına kadar yüzde ellisine kadar düşürülebileceği bir sistem getiriyoruz.

Böylece ikinci ve üçüncü basamaktaki hastanelerimizdeki hasta yoğunluğunu azaltmak gereksiz hastaların ikinci ve üçüncü basamağa gitmesini engelleyecek bir düzenleme getiriyoruz. Bu da yine sağlık sistemimizde önemli ve etkili bir fayda sağlayacağını düşündüğümüz bir kanun maddemiz olacak."