İktisatçı Prof. Korkut Boratav, enflasyonda 20 yılın zirvesini değerlendirdi: Çöküntünün eşiğindeyiz

07 Nisan 2022 Perşembe, 04:00

İktisatçı Prof. Dr. Korkut Boratav, enflasyonun halk sınıflarının kaldıramayacağı bir baskıya dönüştüğüne dikkat çekerek ücretlerde, maaşlarda, tarımsal desteklerde aylık ayarlamalar yapılmasının zorunluğu olduğunu söyledi.

AYLIK AYARLAMA...

Boratav, yüzde 61.14 ile son 20 yılın zirvesine çıkan enflasyon rakamlarını gazetemize değerlendirdi. Enflasyonun nereye seyredeceğini tahmin etmenin, tartışmanın anlamı olmadığına işaret eden Boratav, “Enflasyonun halk sınıflarının kaldıramayacağı bir baskıya dönüştüğünü algılayıp düzeltilmesini talep etmek lazım” dedi. Altı ayda bir enflasyon farkı verilmesiyle kayıpların giderilmesinin olanaklı olmadığına vurgu yapan Boratav, şöyle devam etti:

“Siyasi iktidarın ‘Altı ayda bir enflasyonu telafi edeceğim’ açıklamaları sorunu çözmez. Asgari ücret, emekli maaşı, memur maaşı, toplu sözleşmeyle belirlenen tüm maaşlar ayrıca tarıma verilen sübvansiyonu birlikte ele almak lazım. Altı aylık ayarlama ile bu mümkün değil. Aylık ayarlama yapmak lazım. Türkiye’de emeği ile geçinen insanların hemen hemen tümü kaldıramayacağı kadar büyük bir bunalımın dibine doğru sürükleniyor.”

"ŞİRKETLER KÂRDA"

Boratav, enflasyona karşı aylık ayarlamaların da “acilen” yapılması gerektiğini vurguladı. “Bu telafi mekanizmasını acilen işletmek lazım. Aksi halde yöneticilerin de dahil olduğu genel bir toplumsal çöküntünün eşiğindeyiz” diyen Boratav, diğer taraftan bu ortamda borsanın nasıl yükseldiğinin de izlenilmesi gerektiğine işaret etti. Boratav, şunları söyledi: “Bu büyük felaketten, toplumsal yıkımdan zarar görmeyen büyük bir kesim var. Şirketlerin son bir aydaki kazançlarının artışını izleyin. Bankalar son bir yıldaki kârlarını yüzde 323 oranında artırdılar. Demek ki toplumunun, çalışanların çoğunluğu sefalete sürüklenirken bir başka kesim hayatından memnundur.”