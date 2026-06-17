İl başkanları imzaları teslim edecek ama başkanların değişmesi gündemde: Gerilim tabana sıçrıyor

CHP’de seçilmiş yönetimin olağanüstü kurultay girişimleri kapsamında bugün partinin 74 il başkanı, olağanüstü kurultaya destek vermeyen 7 il başkanının illerinden delegelerle CHP genel merkezine gelecek. Başkanlar, olağanüstü kurultay için 900’e yakın delegeden aldıkları imzaları teslim ettikten sonra partinin önünde bir açıklama yapacak. CHP’de seçilmiş yönetim bu şekilde partiyi kurultaya zorlamaya devam ederken, mahkeme kararıyla göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu da Merkez Yönetim Kurulu’nu toplayacak.

‘ÖZEL’İN İHRACI DÜŞÜK İHTİMAL’

Kılıçdaroğlu kanadının bugün yapacakları toplantıda Ankara, İzmir, İstanbul, Uşak gibi şehirlere yeni il başkanları ataması bekleniyor. Yine bazı belediye başkanları ve il başkanları için ihraçlar olabileceği de söyleniyor. Kılıçdaroğlu kanadından isimler ihraç tartışmalarıyla ilgili “sert ve intikamcı bir tavır izlemeyeceğini” söylüyor.

“Adı kurultay davasında şaibe ile anılan ve partiyi ahlaken tartıştıran isimler dışında bir ihraç düşünülmediğini” söyleyen parti kurmayları “CHP’nin bütünlüğüne zarar vermeden bir süreç yürüteceğiz” görüşünü paylaşıyor.

Kılıçdaroğlu kanadı, “Özgür Özel’in ihracının ise gündemde olmadığını” söylüyor. Bu durumun “düşük bir ihtimal” olduğunu belirterek “Özgür Bey çok sert bir tavır almadıkça, parti içi gerilimi yükseltip partilileri kavga ettirmedikçe ona karşı bir ihraç düşüncesi yok” görüşünü paylaşıyor.

İŞTEN ÇIKARMALAR KİNİN GÖSTERGESİ

Özgür Özel yönetimi ise, butlan yönetiminin “birlik” mesajlarının gerçeği yansıtmadığını söylüyor. Kılıçdaroğlu kanadının göreve getirildiğinden bu yana “kinci” bir tavır izlediğini belirten partinin seçilmiş kurmayları, bu duruma hem tüzüğe aykırı yapılan ihraçları hem de uzun yıllar genel merkezde çalışan personellerin işten çıkarılmasını örnek gösteriyor. Önceki gün de genel merkezde çaycıların ve sekreterlerin de aralarında olduğu 20’ye yakın kişinin işine son verildi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Burhanettin Bulut “Sekreterinden temizlik görevlisine, çay ocağı çalışanından fotokopi sorumlusuna kadar 20 emekçi daha, gözü dönmüş bu anlayışın intikam hırsına kurban edildi. Kurultay söz konusu olduğunda ‘tedbir’ arkasına sığınanlar, yıllardır baba ocağında alın teri döken emekçilere gelince adeta şahin kesiliyor” dedi.

ATAMALAR İLLERDE NASIL KARŞILANIR?

Bugün il başkanlıklarında yaşanacak olası bir değişikliğin parti örgütlerine nasıl yansıyacağını değerlendiren il başkanları, “Üyeler atanmış bir yönetimi kabul etmez. Tepki olur” diyor. Bazıları bu atama kararını tanımayacağını belirtiyor. Daha önce partinin genel merkezinde ve İstanbul il başkanlığında yaşanan görüntüler gibi görüntülerin olması ihtimalini değerlendiren başkanlar “Biz atama yönetimlere tepkimizi gösteririz ama bir kavga niyetimiz yok. Mahkeme kararı gibi bir durum olmadığı için onların da polisle il başkanlıklarına gelmemesi gerekiyor” diyor.

İllerde üyelerin ve başkanların partiden istifa ya da tepki için nasıl bir yol haritası izleyeceği konusunda Özel yönetiminin tavrını beklediği görülüyor. Bu kapsamda bazı başkanlar, yeni parti ihtimalini konuşarak “Ne olacaksa bir an önce olmalı” derken bazıları da “Partimizi bırakmayız. Atama yönetimlere tepkimizi gösteririz, eleştirilerimizi partide sürdürürüz” diyor. Bu durumda da partideki gerilimin illere sıçraması riski bulunuyor. Bugün kurultay imzalarını teslim ettikten sonra CHP lideri Özel ile bir araya gelecek il başkanlarının bu konuları masaya yatırması bekleniyor.

GRUP BAŞKANVEKİLİ ATANIR MI?

Kılıçdaroğlu’nun bugün yapacağı MYK toplantısında tedbirli olarak disipline sevkedilen Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın yerine grup başkanvekili atayabileceği iddia ediliyor. Özel yönetimi, bu durumun partinin grup içi yönetmeliğine aykırı olacağını söylüyor. Parti kulislerinde konuşulan senaryolarda, Kılıçdaroğlu bir atama yaparsa Özel kanadının ilk beklentisi, iç yönetmeliğe aykırı olduğu gerekçesiyle Meclis Başkanlığı’nın bunu kabul etmemesi. Meclis Başkanlığı bunu kabul ederse de Özel kanadı güvensizlik önergesi vererek atanan kişileri düşürmeyi ve seçim yapılmasını planlıyor.