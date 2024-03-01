İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nden 'İlim Yayma Vakfı'yla protokol

Yayınlanma: 01.03.2024 - 17:21

Güncelleme: 01.03.2024 - 17:33

Milli Eğitim Bakanlığı, Bakan Yusuf Tekin’in “sivil toplum kuruluşu” diye tanımladığı dini yapılanmalarla bütün tepkilere rağmen ilişkisini tazelemeye devam ediyor.

Eğitimin dinselleştirilmesi politikaları kapsamında devreye alınan protokolün yeni halkası İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün İlim Yayma Vakfı’yla imza attığı "İlim Yayma Öğretmen Gelişim Sertifika Eğitim Programı" oldu.

Ataşehir'de bir otelde yapılan imza töreninde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan bir konuşma yaptı.

Konuşmasına, eğitim denince akla 'atanamayan öğretmenlerin' gelmesinden rahatsızlığını dile getirerek başlayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Her zaman şunu söylüyorum; bizim 1 milyon 100 bin öğretmenimiz var. 'Bir yerde 1 milyon 100 bin iyi öğretmen var. Biz onları getirsek bu iş çözülecek.' Böyle bir dünya yok. Biz öğretmenlerimizi öncelikle değerli hissettirmek zorundayız. STK'ler, veliler, kamuoyu olarak eğitimcilerimize kıymet veren bir toplum olursak, o zaman eğitimin sonuçlarında en hızlı iyileşmeleri sağlama imkânına kavuşuruz. Ama Türkiye'de eğitim dendiği zaman hala sistem, müfredat, özlük hakları, gösterge, bunlar konuşuluyorsa, eğitim denince 'atanamayan öğretmen' diye bir şey anlaşılıyorsa o zaman bizim eğitim sonuçlarını geliştirme imkânımız olmaz."

ÖĞRETMENLERİN EĞİTİMİ İÇİN 'AKIL' VERDİ

Erdoğan, "moral, motivasyon ve değerli hissettirme çalışmalarının özellikle gerekli olduğunu düşündüğünü" belirtip, "Vereceğimiz eğitimler bana kalırsa pedagojik formasyon, sınıf yönetimi olmamalı. Öğretmen arkadaşımız kendini ne alanda geliştirmek istiyorsa, enstrüman öğrenmek isteyen enstrüman, dil öğrenmek isteyene dil... Bunun sunulması gerektiğini düşünüyorum. Öğretmen arkadaşımız kendini geliştirme motivasyonunu kazanırsa, eminim sınıftaki performansı çok fazla artacaktır" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in TBMM’de yaptığı, "Sizin ‘tarikat, cemaat’ dediğiniz, bizim ‘STK’ dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Onlarla protokol yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü onlar çocukların dağa çıkmasını engelliyor" açıklaması büyük tepki çekmişti.

MÜDÜR DE VAKIFTAN

Protokol imzalanan İlim Yayma Vakfı’yla İstanbul Milli Eğitim Müdürü Mücahit Yentür’ün yakın ilişkileri bulunuyor. İlim Yayma Vakfı'nın mütevelli heyeti üyesi olan Yentür, vakfın etkinliklerinde de sık sık boy gösteriyor.