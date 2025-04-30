İl Sağlık Müdürlüğü avukatı intihara kalkıştı

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü’nde görevli avukat, odasında silahla başından vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralanan avukat, hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü avukatı intihara kalkıştı
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İHA
Yayınlanma: 30.04.2025 - 18:48

Olay, Düzce Valiliği kampüsünde bulunan İl Sağlık Müdürlüğü’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İl Sağlık Müdürlüğü’nün avukatı Münir Ç’nin odasından silah sesi yükseldi.

Odaya giren doktorlar, başından vurulan Münir Ç’yi yerde kanlar içinde buldu.

Münir Ç.’ye ilk müdahale, İl Sağlık Müdürlüğü’ndeki görevli doktorlar tarafından yapıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Münir Ç., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Münir Ç’nin intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.


Etiketler: #Düzce #intihar

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