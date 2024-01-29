İl tarım müdürlüğünden 'şap' uyarısı

Yayınlanma: 29.01.2024 - 09:30

Güncelleme: 29.01.2024 - 09:31

Sığır, manda, koyun, keçi ve geyik gibi çift tırnaklı hayvanlarda rastlanan bulaşıcı bir hastalık olan şap hastalığı, ülkeler arası canlı hayvan ve hayvansal ürün ticaretini olumsuz yönde etkilerken büyük ekonomik kayıplara da neden oluyor.

Hastalıkla mücadelede, büyükbaş hayvanların iller arasında sevklerinde şap aşılama şartı aranıyor.

Aşısız hayvanların sevklerine de izin verilmezken, hayvansal üretimin desteklenmesi kapsamında verilen buzağı desteklemeleri için de aynı şekilde şap aşılama şartının aranıyor.

RUTİN AŞILAMA 3'E ÇIKRARILDI

Bu kapsamda Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, ilkbahar ve sonbahar aylarında yılda 2 kez yapılan şap hastalığına karşı rutin aşılama bu yıl 3'e çıkartıldı.

Öte yandan aşılama kapsamında ücret alınmayacağı da belirtilirken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı açıklamada, "2023 yılında tespit edilen daha önce ülkemizde görülmeyen SAT-2 virüsüne karşı, o dönem bütün tedbirleri alarak Şap Enstitümüz tarafından bu virüse karşı üretilen aşıların büyükbaş hayvan varlığımızın tamamına uygulanmasını sağladık. Şap hastalığına karşı yürüttüğümüz mücadele kapsamında, 2024 yılının hemen başında önemli bir adımı daha atıyor, yeni bir aşılama programı başlatıyoruz. Önceki yıllarda rutin olarak 2 doz uyguladığımız aşı sayısını bu yıl 3'e çıkardık. İlk dozunu ise 'Baskın Aşılama Programı' kapsamında 29 Ocak-31 Mart 2024 tarihlerinde uygulayacağız. Bakanlığımıza bağlı Şap Enstitümüz tarafından üretilecek olan 250 milyon TL maliyet bedelli aşıların kullanılacağı bu aşılama programımız kapsamında üreticilerimizden aşı bedeli alınmayacak" ifadelerini kullandı.