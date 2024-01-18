Tokat’ta şap alarmı: Hayvan pazarı kapatıldı
Tokat’ın Niksar ilçesi hayvan pazarı şap hastalığı şüphesiyle süresiz kapatıldı.
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Niksar ilçesine bağlı Mahmudiye köyünde şap hastalığı şüphesiyle bir hayvandan numune alındı. Alınan numune laboratuvara gönderildi.
İlçe hayvan pazarı laboratuvara götürülen numunelerden sonuç çıkana kadar tedbir amacıyla süresiz kapatıldı. Mahmudiye Köyünün merkeze bağlı olmasından dolayı il komisyon kararınca 10 kilometre çapında karantina uygulandı.
Ayrıca ilçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinden edinilen bilgilere göre kent genelinde de şap hastalığının görülmesi üzerine il komisyonu kararıyla hayvan pazarları süresiz kapatıldı.
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