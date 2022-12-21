İlaç krizini zam da çözmedi, yurttaş eczaneden eli boş dönüyor
İlaç fiyatlarında şubatta yapılması planlanan zam, döviz kurundaki artış nedeniyle tedarik ve üretimde yaşanan sorunların önüne geçebilmek için öne çekildi. Ancak piyasada çocuk antibiyotikleri başta olmak üzere hâlâ bir çok ilaca ulaşılamıyor.
İlaç fiyatlarında şubat ayında yapılması planlanan zamı döviz kurundaki artış nedeniyle tedarik ve üretimde yaşanan sorunların önüne geçebilmek adına öne çekildi. Ancak piyasada hâlâ ilaçlar bulunamıyor.
Eczacı Zozan Padel devam eden ilaç kriziyle ilgili konuştu. Padel, “Hâlâ bir sürü ilaca erişimde zorluk yaşıyoruz. Çocuk antibiyotikleri, mide bulantısı gibi pek çok kalemde ilaç sıkıntısı devam ediyor. İlacımızı kendimiz üretebilmeliyiz” dedi.
Türk Tabipleri Birliği’nden “Aradığınız ilaca ulaşılamıyor” başlığıyla ilgili yapılan açıklamada, “Türkiye’de artık ilaca ulaşmak ve ilaç almak oldukça zordur; hastalar ilaç pahalılığı ve ilaç yokluğu arasında sıkışmıştır. Daha önce bazı kamu kurumları tarafından üretilen çok çeşitli ilaçlar, ulusal ve uluslararası özel şirketlerin çıkarı için heba edilmiştir. İlaç üreten özel şirketler ise fiyat artışına gitmekte, gerektiğinde piyasaya ilaç sunmamakta veya artışlar hastalar tarafından cepten karşılanmaktadır” denildi.
Video Haberler
- Kadınların hazırladığı örgü yünler, ağaçlara giydirildi
- Kiraya vermediği evini taş müzesine dönüştürdü
- Çıraklıktan mühendisliğe: Burcu usta
- Minyatür eserler, Geri Dönüşüm Parkı’nda sergileniyor
- Mühendisliği bıraktı, Elazığ’da bir ilki başardı
- Denizi olmayan şehirden tonla balık ihraç ediliyor
- Kokina çiçekleri yılbaşına hazır
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
- 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Dan Bilzerian'dan 'Nusret' ifşası: Tam 8 yıldır...
- Guterres'ten Ukrayna-Rusya savaşı mesajı
- TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması
- Emekli amiraller davasında karar çıktı
- Nihal Bengisu Karaca'dan 'altılı masa' sürprizi
- 28 Şubat hükümlüsü Korgeneral Vural Avar cezaevinde öldü
- Soylu'ya sert sözler: 'Önce ağzını yıkayacaksın'
- Hakaret ‘Soylu’nun görevi’ dahilindeymiş!
- İmamoğlu'ndan Erdoğan göndermeli yanıt
- İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilk yorum