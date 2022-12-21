İlaç krizini zam da çözmedi, yurttaş eczaneden eli boş dönüyor

21 Aralık 2022 Çarşamba, 04:00

İlaç fiyatlarında şubat ayında yapılması planlanan zamı döviz kurundaki artış nedeniyle tedarik ve üretimde yaşanan sorunların önüne geçebilmek adına öne çekildi. Ancak piyasada hâlâ ilaçlar bulunamıyor.

Eczacı Zozan Padel devam eden ilaç kriziyle ilgili konuştu. Padel, “Hâlâ bir sürü ilaca erişimde zorluk yaşıyoruz. Çocuk antibiyotikleri, mide bulantısı gibi pek çok kalemde ilaç sıkıntısı devam ediyor. İlacımızı kendimiz üretebilmeliyiz” dedi.

Türk Tabipleri Birliği’nden “Aradığınız ilaca ulaşılamıyor” başlığıyla ilgili yapılan açıklamada, “Türkiye’de artık ilaca ulaşmak ve ilaç almak oldukça zordur; hastalar ilaç pahalılığı ve ilaç yokluğu arasında sıkışmıştır. Daha önce bazı kamu kurumları tarafından üretilen çok çeşitli ilaçlar, ulusal ve uluslararası özel şirketlerin çıkarı için heba edilmiştir. İlaç üreten özel şirketler ise fiyat artışına gitmekte, gerektiğinde piyasaya ilaç sunmamakta veya artışlar hastalar tarafından cepten karşılanmaktadır” denildi.