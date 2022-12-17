Piyasada az bulunan ilaçlara ihracat yasağı getirildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlaç temininde yaşanan zorluğu birlikte giderene dek, piyasada halen az bulunan ilaçların ihracatına bir süreliğine ara verdik" açıklamasında bulundu.
AKP’nin hatalı ekonomi yönetimi ülkedeki yoksulluğu derinleştirdi. Döviz kurunda yaşanan artış, birçok sektörü olumsuz etkilerken, hastalar sağlığına ulaşmak için kullanması gereken ilaçlara erişmekte güçlük yaşıyor. Ecza depolarında ilaç stoklarında sorun yaşanırken, konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı da devreye girdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilaç krizine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, az bulunan ilaçların ihracatına ara verildiğini duyurdu.
Koca açıklamasında, ilaç üreticilerine 'karara saygıları' için teşekkür ederek, "İlaçta sorun çözülüyor. Hastalarımızın içi rahat olsun" ifadelerini kullandı.
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