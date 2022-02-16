İlaçlara gelecek zamlar nedeniyle... Eczacılar isyan etti

16 Şubat 2022 Çarşamba, 15:15

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), ilaç fiyatlandırmasında avro kurunu 4,57’den 6,29 TL’ye yükseltti. Denizlili eczacılar, yeni ilaç fiyatlandırmasını değerlendirdi. Eczacı İbrahim Etçi, özellikle vitamin gruplarında son zamanlarda temin sıkıntısı yaşandığını söyledi. Etçi, “Sağlık Bakanlığı'nın zammı dışında firmalar kendileri de zam uygulayabiliyor. Vatandaşlar bunlardan son dönemde mağdur durumda. İlaç sınıfına almış olduğumuz kategorideki ürünleri, Sağlık Bakanlığı'nın zam yapması haricinde eczaneler veya firmalar kendileri zam yapamıyorlar. Bu yüzden genelde ilaç konusunda yurt dışına bağımlı olduğumuz için, ilaç tedariki konusunda vatandaşlarımızı ulaştırma konusunda sorun yaşıyoruz" dedi.

"İLAÇ FİYATLARI DAHA ÇOK YORACAK"

İlaç temini konusunda depolarda ciddi sıkıntılar olduğunu belirten İbrahim Etçi, “Depolarda veya firmalarda şu an için ilaç erişim konusunda ciddi bir sıkıntı var. İlaç fiyatları güncellendikten sonra tabii ki biraz daha ilaç erişimi konusunda eczaneler ilaçları bulundurma noktasına kolaylık yaşayabilir ancak fiyat olarak da tabii ki de vatandaşı ilerleyen dönemlerde daha çok yoracaktır diye düşünüyorum. Umarım Sağlık Bakanlığı ile ilaç firmaları arasında bir orta yol bulunur, hem eczacılar hem de vatandaş bu konuda mağdur olmadan bu süreci atlatırız" diye konuştu.

"ECZANEDE İLAÇ YOK DEMEK GERÇEKTEN ÜZÜCÜ BİR DURUM"

Vatandaşların ilaca erişememesi durumunda tepki gösterdiğini belirten Etçi şunları söyledi:

"Özellikle nöbetlerde, gece 1'de 2'de vatandaş geliyor, çocuğu için şurup almak istiyor, antibiyotik almak istiyor. Eczanelerde bulamayınca tabii ki de hem hasta mağdur olmuş oluyor hem de biz sağlık çalışanları olarak yeri geliyor tartışıyoruz ancak hep onları düşündüğümüz için genellikle orta yolu bulmaya çalışıyoruz. Elimizde olmayan ilaçlar noktasında, onlara eşdeğer ilaç tavsiye ediyoruz fakat bazı ilaçlar var ki orijinale denk eşdeğeri yok. Bu konuda sadece vatandaş mağdur oluyor. Bu durumda da eczacıların yapabilecek olduğu bir durum maalesef yok. Umarız bu sorun bir an önce çözülür vatandaş mağdur olmaz çünkü gece 2’de 3’de, bir baba çocuğu için ilaç almaya geldiğinde eczanede ilaç yok demek gerçekten üzücü bir durum. Umarım çözülür."

"GELEN HASTALARIMIZIN YÜZDE 50’SİNİ GERİ ÇEVİRİYORUZ"

Eczacı Aysel Keysan ise şunları söyledi:

"Pozitif yönde bir iyileşme olmadı. Çünkü döviz kurundan kaynaklı ilaç temininde sıkıntı yaşıyoruz. Şu anda euro 15.40 civarı ama ilaca verilen zam 6.30 civarı sabitlendi. Bu yüzden iyileşme yönünde bir şey göremedik daha. İlaçları ulaşmakta çok büyük sorunlar yaşıyoruz özellikle ithal ilaçlarda. Şu anda 500-600 kadar ilaca erişemiyoruz. Gelen hastalarımızın yüzde 50’sini geri çeviriyoruz, daha doğrusu eczanemizde ‘yok’ satıyoruz. İnsan odaklı çalıştığımız için bizi üzüyor. Sonuçta hastamıza da sağlık satamıyoruz. Onun için üzücü oluyor.”