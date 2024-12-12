Yayınlanma: 12.12.2024 - 09:28

Güncelleme: 12.12.2024 - 09:28

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, aralarında sürveyan, sondaj işçisi, teknisyenin de bulunduğu 263 işçi noter kurasıyla, ekskavatör, dozer ve greyder operatörlerinin yer aldığı 252 işçi ise sınavla işe alınacak. Peki, DSİ işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? DSİ kura sonuçları nasıl öğrenilir?

DSİ KURA ÇEKİMİ TARİHİ

Adaylar, 16 Aralık'ta noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura çekimi bölge müdürlükleri tarafından yapılırken sonuçlar, DSİ'nin resmi istesinden duyurulacak. Kura çekimi sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler de bölge müdürlükleri internet sitesinde ilan edilecek.

BAŞARI NOTU KAÇ?

Yazılı-sözlü ve uygulama yöntemleriyle yapılacak sınavlarda mesleki bilgi ve becerilere yönelik konular öncelikli olacak. Sınavlarda 100 üzerinden 60 alan adaylar başarılı kabul edilecek.