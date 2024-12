Yayınlanma: 11.12.2024 - 16:00

Güncelleme: 11.12.2024 - 16:00

The Game Awards video oyun endüstrisinin en prestijli ödül törenlerinden biridir. Her yıl düzenlenen bu etkinlik, yıl boyunca çıkmış en iyi oyunları ve oyun sektöründeki önemli başarıları kutlar. Peki, The Game Awards 2024 ne zaman? The Game Awards 2024 nasıl izlenecek?

THE GAME AWARDS NE ZAMAN?

Ayrıca, etkinlikte yeni oyun duyuruları, fragmanlar ve dünya prömiyerleri de yer alır. Oyun dünyasından tanınmış isimler, geliştiriciler, yayıncılar ve içerik üreticileri bu törene katılarak ödülleri sunar veya alır.

The Game Awards, bu yıl Türkiye saati ile 13 Aralık gecesi 03.00'da oyunseverler ile buluşacak. Sunumun ilk saatleri açılış seromonisine ev sahipliği yapacak.

THE GAME AWARDS NASIL İZLENİR?

The Game Awards canlı olarak birçok dijital platformdan izlenebilir. Resmi yayın kanalları şunlardır:

YouTube: The Game Awards’ın resmi YouTube kanalından 4K çözünürlükte canlı yayın izleyebilirsiniz.