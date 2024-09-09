İlber Ortaylı bir süredir tedavi gördüğünü açıkladı, son durumu hakkında bilgi verdi

Ünlü tarihçi ve akademisyen İlber Ortaylı, hemşirelerin kontrolünde bir süredir tedavi gördüğünü açıkladı. Ortaylı, "Zannediyorum birkaç ay içinde tekrar canlanmış olacağım" dedi.

İlber Ortaylı bir süredir tedavi gördüğünü açıkladı, son durumu hakkında bilgi verdi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.09.2024 - 22:57

Tarihçi İlber Ortaylı sosyal medya hesabından yayımladığı videoda tedavi gördüğünü açıkladı.

"Galiba bir yazarın ve bir hocanın hayatındaki en önemli olay onu takip edenlerin ilgisi ve sevgisidir" diyen Ortaylı sevenlerine sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Ortaylı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Çok değerli, sevgili okuyucularım, yazın sonunda bir yorgunluk oluyor. Bir müddettir Koç Hastanesi’nin değerli doktorlarının ve hemşirelerinin kontrolünde tedavi görüyorum. Bu tedavinin bazı hallerde sert tepkileri oluyor. Bir iki haftalık dinlenme süreci içindeyim. Bu dinlenme dağların tepesine çekilmek şeklinde olmayacak. Hayatım biraz yavaşlayacak. Yazılarıma odaklanacağım ve bazı programlara katılacağım. Yeni kitaplarım için okuma faslına dikkat edeceğim. Zannediyorum birkaç ay içinde tekrar canlanmış olacağım. 

Gösterdiğiniz ilgi beni fevkalâde duygulandırdı, mutlu etti. Galiba bir yazarın ve bir hocanın hayatındaki en önemli olay onu takip edenlerin ilgisi ve sevgisidir. Buna kavuşmak büyük bir mutluluk. Hepinize sağlıklı günler dilerim."



Etiketler: #ilber ortaylı #Sağlık #sağlık durumu

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