İlber Ortaylı, deprem sonrasında iki önemli konuya dikkat çekti

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 20:10

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 20:15

‘Yüzyılın felaketi’ olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra konuştuğumuz Prof. Dr. İlber Ortaylı, inşaat suçları ve depremzede çocuklarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

''AĞIR CEZALAR VERİLMELİ''

Binlerce binanın kâğıt gibi yıkıldığı depremlerde inşaat suçlarına değinen İlber Ortaylı, ‘’İlk olarak her şeyi anayasaya koyuyoruz fakat ceza kanununda inşaat suçlarına çok ağır cezalar -müebbet hapis cezası gibi- verilmelidir. Ama bunları yapmıyorlar. Herhalde partilerde müteahhitler çok ağırlık kazanıyor ama bu bizi ilgilendirmez’’ ifadelerini kullandı.

Ortaylı, yaşanan depremlerin ardından afetzede çocuklara ilişkin ise şu hatırlatmada bulundu:

‘’İkinci olarak kurtarılan çok fazla sayıda çocuğun annesiz babasız kaldığından ya da kalacağından söz ediliyor. Ben bu çocukların geçirdikleri travmalar dolayısıyla yetiştirme yurtlarından mutlu olacaklarını hatta ruhi sağlıklarını koruyabileceklerine inanmıyorum, bunu uzmanlar da söylüyor. Kesinlikle evlat edinme işlemleri ve bunun için gereken araştırma, muamelatın teşkilatlarca yerine getirilmesi lazım. Bu çocuklar aile yuvasına kavuşmalı yoksa cemiyetimizde büyük bir yara olacak.’’

BOSNA HATIRLATMASI

1992-1995 yılları arasında yaşanan Bosna Hersek Savaşı sonrasında gerçekleşen önemli noktaya değinen Ortaylı, ‘’Bu durumun tarihte de bir örneği var. Biz Bosna’da da beş bin çocuğu evlat edindik fakat ne yazık ki idare o zaman bu durumu ratifiye (onaylamak) etmemişti. Tabii, bunlar bir prosedür ve denetleme işi ama çok mühim. Türkiye’de evlat edinmek isteyen birçok insan var’’ açıklamasında bulundu.