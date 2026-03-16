İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor

Türk tarihçiliğinin dünyaca tanınan ismi, akademik birikimi ve toplumsal hafızaya katkılarıyla iz bırakan Prof. Dr. İlber Ortaylı, 78 yaşında yaşamını yitirdi. Ortaylı’nın vefatı Türkiye’de derin bir üzüntü yaratırken, usta tarihçi bugün (16 Mart) devlet erkanı, akademi dünyası ve sevenlerinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlanıyor.

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ'NDE ANMA TÖRENİ DÜZENLENİYOR

İlber Ortaylı için düzenlenen ilk tören, uzun yıllar emek verdiği ve akademik çalışmalarını yürüttüğü Galatasaray Üniversitesi’nde saat 11.00 itibarıyla başladı.

ÖZEL VE YAVAŞ TÖRENE KATILDI

Tören için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ortaylı’nın kardeşi Nuriye Ortaylı, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, gazeteci Fatih Altaylı, Prof. Dr. Celal Şengör, çok sayıda akademisyen ve yurttaş üniversiteye geldi.

Öte yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eski Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törene katılarak konuşma yaptı.



Galatasaray Üniversitesi’nde yapılan anma törenine; tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan çelenk gönderdi.

"BU KADAR SEVİLDİĞİNİ BİLMEK BİZİ MUTLU EDİYOR"

Tören öncesi konuşan İlber Ortaylı'nın Kızı Tuna Ortaylı, "Bu kurumun bir parçası olmaktan büyük bir mutluluk ve onur duymuş bu meslektaşınızı sizler de her zaman sevgi ve saygıyla kucakladınız. Bunun için sizlere minnettarım. Babamın evi olarak gördüğü Galatasaray üniversitesinde babamın anısını paylaştığınız için hepinize teşekkür ederim. Hastane sürecinde etrafı kitapları, sözlükleri ve gazetelerle çevriliyken bir yandan da çıkacak kitabının tashihini yapıyordu. Dün Kronik Kitap’taki odasına girdiğimde masasının üzerinde yarım kalan tashihi görmek içimi acıttı. Düşününce, hayatını dolu dolu yaşamış ama hala yaşamaya doyamamış bu adamla baba olarak daha gezilecek çok yer, torunlarıyla geçireceği çok vakit, yapılacak çok iş ve gülünecek çok an vardı. Ben kendisiyle ilgili olarak bir tek bunlara hayıflanıyorum. Umarım sizler de İlber Hocayı düşününce sadece birlikte yapılmamış şeylerin burukluğunu hissediyorsunuzdur. Bu kadar sevildiğini bilmek onun ve bu kadar bu tepkiyi görebilmek bizi de çok mutlu ediyor, acımızı dindiriyor. Çok sağ olun geldiğiniz için" ifadelerini kullandı.



İlber Ortaylı'nın yakın dostu akademisyen-yazar Celal Şengör törende görüntülendi.





TARİHİN KALBİNE DEFNEDİLECEK

Üniversitedeki programın ardından Ortaylı’nın cenazesi Fatih Camii’ne nakledilecek. İkindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ortaylı, İstanbul’un tarihi derinliğini yansıtan Fatih Camii haziresinde toprağa verilecek.

Haziredeki restorasyon çalışmaları nedeniyle aileden kritik bir uyarı geldi. Defin bölümüne sınırlı sayıda kişi kabul edilebilecek. Ayrıca aile, cenazeye çiçek gönderilmemesini, bunun yerine Türk Eğitim Vakfı’na (TEV) bağış yapılmasını rica etti.

İlber Ortaylı’nın defnedileceği Fatih Camii haziresi, "Hocaların Hocası" olarak bilinen Prof. Dr. Halil İnalcık, Semavi Eyice ve Kemal Karpat gibi Türk tarih ve kültür dünyasının dev isimlerinin kabirlerine ev sahipliği yapıyor.

TRAFİKTE DÜZENLEME: BU YOLLARA DİKKAT!

Cenaze töreni nedeniyle Fatih ilçesinde yoğun güvenlik ve trafik önlemleri alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, saat 09.00’dan itibaren bölgedeki bazı yolların araç trafiğine kapatıldığını duyurdu.