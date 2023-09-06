Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan tavsiye! Bu şehirleri görmeden ölmeyin!

Yayınlanma: 06.09.2023 - 11:47

Güncelleme: 06.09.2023 - 11:51

Ünlü Türk tarihçi ve yazar İlber Ortaylı, yaşam boyu sürekli olarak tarih, kültür ve seyahatle ilgilenmiş ve bu alanlardaki derin bilgisi ile tanınmış bir isimdir. Ortaylı, tarih ve kültür meraklıları için mutlaka görülmesi gereken şehirler hakkında önerilerde bulunarak, seyahatseverlere ilham kaynağı oldu. İşte İlber Ortaylı'nın "Görmeden Ölmeyin" dediği 5 şehir:

İstanbul, Türkiye: İstanbul, tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan büyüleyici bir şehirdir. Boğaz'ın muhteşem manzarası, tarihi eserler, saraylar ve zengin kültürel mirası ile İstanbul, dünya çapında bir cazibe merkezidir.

Venedik, İtalya: Venedik, kanalları, tarihi binaları ve eşsiz mimarisi ile ünlüdür. Sanat, kültür ve tarih meraklıları için unutulmaz bir destinasyondur.

Paris, Fransa: Paris, romantizmi, moda, sanat ve mutfağı ile ünlüdür. Eyfel Kulesi, Louvre Müzesi ve Notre-Dame Katedrali gibi simgeleri ile Paris, dünyanın en büyüleyici şehirlerinden biridir.

Kahire, Mısır: Kahire, Nil Nehri'nin kıyısında yer alır ve piramitleri ile ünlüdür. Antik Mısır'ın mirasını keşfetmek isteyenler için önemli bir destinasyondur.

Granada, İspanya: Granada, Alhambra Sarayı ile ünlüdür. Endülüs dönemi mimarisi ve İspanyol kültürü ile tanınır. Şehir, tarih ve sanat meraklıları için büyüleyici bir yerdir.

Bu şehirler, tarih, kültür, sanat ve doğal güzellikleri ile dünya çapında tanınmış ve ziyaret edilmesi gereken destinasyonlardır. İlber Ortaylı'nın önerdiği bu şehirleri ziyaret etmek, unutulmaz deneyimler sunabilir.