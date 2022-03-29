İlber Ortaylı'dan 'Tansu Çiller' yorumu
"Hayatınızda gördüğünüz en kötü siyasetçi kimdir?" sorusuna yanıt veren Tarihçi İlber Ortaylı, "Tansu Çiller" dedi. Ortaylı, "Bir yerde yetişmemiş, hiçbir partide değil" ifadelerini kullandı.
Tarihçi İlber Ortaylı, parti kuracağı iddia edilen Tansu Çiller ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Candaş Tolga Işık'ın Youtube kanalına konuk olan Ortaylı, Işık'ın "Hayatınızda gördüğünüz en kötü siyasetçi kimdir?" sorusuna "Tansu Çiller" yanıtını verdi.
Ortaylı, "En kötüsü o. Türk siyaset mekanizmasının getirdiği bir başbakanımız var. Bir yerde yetişmemiş, hiçbir partide değil. Hiçbir yer yok" dedi.
Işık'ın Çiller'in Boğaziçi Üniversitesi mezunu olup olmadığını sorması üzerine konuşan Ortaylı, "Nerenin mezunu olduğu beni hiç ilgilendirmez. Burada ben ansiklopedi imtihanı yapmıyorum. Herkes üniversiteyi bitiriyor banane. Nereden geliyor, hangi köprüyü geçirmiş ben ona bakarım" ifadelerini kullandı.
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