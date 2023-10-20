İznikspor Teknik Direktörü, 15 yaşındaki çocuğa tacizden tutuklandı
İznikspor Teknik Direktörü M.Ş., 15 yaşındaki M.T. adlı çocuğa sözlü tacizde bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı.
Bursa'nın İznik ilçesinde çocuğa yönelik taciz vakası yaşandı.
Edinilen bilgiye göre; Süper Amatör Lig'de mücadele eden İznikspor Teknik Direktörü M.Ş. (62), daha önceden tanıştığı 15 yaşındaki M.T. adlı çocuğu yolda görerek otomobiline bindirdi. İddiaya göre; bir süre otomobille ilerleyen M.Ş., kırsal bir yerde aracı durdurarak, M.T.'den hoşlandığını söyledi.
CEP TELEFONU İLE KAYDETTİ!
Bu anları, cep telefonu ile kaydeden M.T., daha sonra polis merkezine giderek şikâyetçi oldu.
Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı üzerine ilçede bir kafetarya da işleten M.Ş., dün gözaltına alındı. İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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