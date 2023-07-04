Konya'da feci kaza... 1 çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı!
Hüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 13 yaşındaki Berat Bozkurt hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Yaralılar da hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Isparta-Beyşehir çevre yolu Göçeri Mahallesi kavşağında, Eyüp Bozkurt idaresindeki 01 DAV 12 plakalı otomobil, Abdullah Veysel Kılınçer'in kullandığı 15 AZE 056 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, 13 yaşındaki Berat Bozkurt olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan sürücüler ile Nihal, Senanur ve Emin Latif Bozkurt, Hüyük ve Beyşehir ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.
Berat Bozkurt'un cenazesi Hüyük Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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