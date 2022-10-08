İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı'ndan eylem çağrısı: Sansür ve baskıya karşı meydan okuyoruz!

08 Ekim 2022 Cumartesi, 01:01

Patronların Ensesindeyiz İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı, dün TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerinde 12 maddesi daha kabul edilen ve kamuoyunda 'sansür yasası' olarak bilinen 'Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne karşı eylem çağrısı yaptı.

'Sansür ve baskıya karşı meydan okuyoruz!' sloganıyla yapılan çağrıda, 8 Ekim Cumartesi günü saat 18.00'de İstanbul Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda ve aynı gün Ankara'da da Ulus Meydanı'nda saat 18.00’de basın açıklaması yapılacağı belirtildi.

Muhalefetin 'basına sansür torbası' olarak nitelendirdiği kanun teklifi 'halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kişilere' bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

Kanun teklifi, geçen yasama döneminde AKP ve MHP'li milletvekillerinin imzalarıyla Meclis'e sunulmuş, Adalet Komisyonu'nda tartışmalar eşliğinde kabul edildikten sonra Genel Kurul'a sevk edilmişti.

Tasarının görüşmeleri başladıktan sonra ilk iki madde de bu hafta içinde kabul edilmişti. Bugün kabul edilen 12 maddeyle birlikte rakam 14'e çıktı. Teklif üzerindeki görüşmelere 11 Ekim 2022 Salı günü devam edilecek.