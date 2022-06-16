İlhan Kesici kimdir, kaç yaşında? İlhan Kesici'nin eşi kimdir?

16 Haziran 2022 Perşembe, 17:02

Adı sık sık cumhurbaşkanı adaylığı ile anılan İlhan Kesici ismi yine gündemde. Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, "Babacan, listeyi hazırladı…" başlıklı yazısında Ali Babacan’ın, ortak Cumhurbaşkanı adaylığı için liste hazırladığını yazdı. İddiaya göre listedeki isimlerden biri de İlhan Kesici.

İLHAN KESİCİ KİMDİR?

İlhan Kesici 22 Kasım 1948 tarihinde Nuri ve Halise Kesici çiftinin çocuğu olarak Sivas'ın Zara ilçesinde dünyaya geldi. ODTÜ Endüstri Mühendisliği'nde lisans bölümünü okudu ve yüksek lisans yaptı. Bradford Üniversitesi Proje Planlaması Merkezinde "Ekonomik Kalkınma ve Altyapı Projeleri" ve Londra Kraliyet Kamu Yönetimi Enstitüsünde "Kamu Yüksek Yöneticiliği" eğitimleri aldı.

İLHAN KESİCİ'NİN ÇALIŞMA HAYATI

1972 ve 1977 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nda Proje Başmühendisliği ve Daire Başkan yardımcılığı görevlerini üstlendi. 1977 ve 1981 yılları arasında Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) İktisadi Planlama Dairesi Ulaştırma-Haberleşme Sektörü Uzmanı olarak çalıştı. 1981 ve 1984 yılları arasında Devlet Planlama Teşkilatında Kamu Yatırımları Daire Başkanı oldu. 1984 ve 1985 yılında Devlet Planlama Teşkilatı'nda Koordinasyon Genel Müdürü oldu. 1985-1987 yıllarında Devlet Planlama Teşkilatı Avrupa Topluluğu Nezdinde Daimi Delegasyon Başkan Yardımcılığı, 1987-1990 yıllarında Müsteşar Müşaviri, 1991 ve 1993 yıllarında DPT Müsteşarlığı yaptı. Aralık 1991 ve Ağustos 1993 tarihleri arasında Bakanlar Kurulu kontenjanından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyeliği yaptı.

İLHAN KESİCİ'NİN SİYASİ HAYATI

1994 Türkiye yerel seçimlerinde ANAP İstanbul belediye başkan adayı oldu fakat seçilemedi. 995 Türkiye genel seçimlerinde Anavatan Partisi'nden Bursa milletvekili olarak meclise girdi. 20. dönemde Dış İlişkiler Komisyonu, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu ve Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Üyeliği yaptı.

22 Mayıs 2007 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisine (CHP) katıldı ve 2007 Türkiye genel seçimlerinde CHP İstanbul 1. bölge milletvekili olarak meclise girdi. 23. dönemde de Türkiye-Avrupa Birliği Karma ve Parlamento Komisyonu Üyesi oldu. 28 Eylül 2010 tarihinde partisinden istifa etti.[6] 2015 yılında CHP'ye tekrar katıldı ve hiçbir partinin tek başına iktidar olmak için gereken sandalye sayısını geçemediği Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde CHP İstanbul Milletvekili olarak Meclis'e girdi. Ağustos 2015 tarihinde İlhan Kesici, seçim hükûmeti kurmakla görevlendirilen Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu tarafından bakanlık teklifi gönderilen beş CHP'li politikacı arasında yer aldı. Diğer dört CHP'li gibi Kesici de Davutoğlu'nun gönderdiği bakanlık teklifini reddetti. Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde tekrar CHP İstanbul milletvekili olarak Meclis'e girdi. Bu dönemde Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türkiye Delegasyonu Üyesi olarak görev yaptı.

İLHAN KESİCİ'NİN EŞİ KİM?

Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in kardeşi Şevket Demirel’in kızı Binhan Demirel’le evlidir ve bir çocuk babasıdır.